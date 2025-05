"Colpi di Grazia" alla Nunziatina. Cinque serate con grandi artiste

di Alessandra Alderigi

Tutta dedicata alle donne la quarta edizione della rassegna Colpi di Grazia, la kermesse ideata dall’Associazione Metarock, con l’organizzazione de La Nunziatina e il contributo di Fondazione Pisa. Cinque serate, tra maggio e luglio, con grandi artiste, nel rinnovato Giardino La Nunziatina, in pieno centro centro storico cittadino. Il ricco calendario è stato presentato ieri, e si aprirà domani alle 18.30 con "Nirvana Crow. Così lontano", presentazione musicata della trilogia di Maria Santamaria, con Alice Restani, Francesca Citi, Maria Piera Macci, Tania Passarini. La rassegna proseguirà venerdì alle 19,30 (orario fisso anche per tutte le restanti date) con il duo jazz "Nuance", formato da Genesis Quinonez e Daniele Giugno, il primo luglio con la cantautrice friulana Nicole Coceancig e la sua world music, quarta serata del festival in programma per il 2 luglio con il progetto Pieces of a Woman di Cristina Russo & Neosoul Combo, si chiude il 10 luglio con la cantautrice toscana Teresa Plantamura.

"Colpi di Grazia è più di una rassegna, è un atto d’amore per l’arte femminile e un gesto culturale che risponde, con la bellezza e la voce, alle ferite del presente – dichiara Nicola Zaccardi, ideatore e direttore artistico - la parola "grazia" si fa musica, storia e resistenza". L’evento fa da apripista per un’estate in cui il giardino urbano, rinnovato e reso ancora più fruibile, sarà un "contenitore" poliedrico di appuntamenti di vario genere.

"Fino a settembre si potrà fare aperitivo o fermarsi a cena al ristorante- ha affermato Pietro Nanni Buscemi, patron della struttura- scegliere di trascorrere una piacevole serata in una meravigliosa area verde, tra musica, eventi culturali, enogastronomici e sportivi".

"La rassegna Colpi di Grazia ha una originalità tutta sua, innanzitutto per il fatto che intende valorizzare in campo musicale la voce femminile nelle sue molteplici espressioni, portando a Pisa artiste di grande calibro – ha ricordato Stefano Del Corso, presidente della Fondazione Pisa – ma è originale anche per la scelta del luogo delle iniziative che grazie ad eventi come questo ha potuto ritrovare una sua bellezza e centralità". Per seguire, l’estate del Giardino La Nunziatina su Facebook @lanunziatinapisa e Instagram @lanunziatinapisa.