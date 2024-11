Cna Pisa organizza un incontro con le scuole sulla parità salariale

Pisa, 21 novembre 2024 - Indipendenza economica, autonomia finanziaria e parità salariale. Saranno i temi al centro del prossimo incontro pubblico promosso da CNA Pisa e targato EmpowerHer in programma lunedì 25 novembre alle 10.30 nell’ Auditorium Rino Ricci della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest. Una data e un argomento scelti con un preciso intento: sensibilizzare l’opinione pubblica partendo dalle nuove generazioni e far capire che l’indipendenza economica e l’autonomia finanziaria sono due potenti deterrenti contro la violenza sulle donne. E’ per questo che CNA Pisa, col sostegno di Regione Toscana, Comune di Pisa e Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest, ha ideato – in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne - una tavola rotonda alla quale prenderanno parte 5 classi degli istituti superiori della provincia di Pisa per parlare di un tema tanto attuale quanto urgente.

“In Italia solo il 58% delle donne ha un conto corrente intestato personalmente, mentre il 13% ne ha solo uno cointestato col marito e il 4,8% non ne ha alcuno. Nel Meridione solo 1 donna su 3 lavora e, in tutto il Paese, la parità retributiva tra uomo e donna è ancora un traguardo lontano al punto che, almeno simbolicamente, dal 15 novembre al 31 dicembre le donne lavorano "gratis" – intervengono la direttrice operativa di CNA Pisa, Barbara Carli e la presidente del comitato impresa donna CNA Pisa, Ivana Cerato -. In Europa, il divario salariale medio è del 12,7%. In Italia, la situazione è ancora più grave: il gap retributivo giornaliero raggiunge il 28% e su base annuale arriva addirittura al 40%, poiché l'occupazione femminile è più concentrata nei settori con retribuzioni più basse, e le donne hanno più spesso contratti part-time, temporanei, stagionali o intermittenti o effettuano lavori di cura e assistenza senza percepire uno stipendio. Ecco che con il nostro comitato CNA impresa donna abbiamo intrapreso un percorso che dura ormai da 3 anni per sensibilizzare scuole, nuove generazioni e, in generale, un pubblico più ampio possibile per diffondere il messaggio che la violenza di genere non si manifesta solo attraverso forme fisiche o sessuali ma anche attraverso manifestazioni più subdole quali il controllo o il ricatto finanziario”

Alla tavola rotonda, moderata dalla giornalista Francesca Franceschi, prenderanno parte Alessandra Nardini, assessora al Lavoro e alle Pari Opportunità Regione Toscana, Gabriella Porcaro assessore Pari Opportunità del Comune di Pisa, Cristina Martelli, Direttore Generale della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, Ivana Cerato, presidente comitato impresa donna CNA Pisa, Prof. Avv. Lucia Calvosa, Ordinario di Diritto Commerciale Università di Pisa, Professoressa Anna Loretoni, Preside Classe Scienze Sociali e Ordinaria di Filosofia Politica Scuola Superiore Sant'Anna, Professoressa Nadia Pisanti del Dipartimento di informatica e coordinatrice del Gruppo di Lavoro sul Bilancio di Genere dell’ Università di Pisa e Valentina Ciannamea, Giornalista e Head of Content RAME.