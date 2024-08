Clotilde a Zanzibar: "Ho insegnato ai piccoli il rispetto e la tutela ambientale"

di Giulia De Ieso

Una vacanza dedicata agli altri. Clotilde Borelli, appena diplomatasi al liceo classico "Galilei" di Pisa, ha deciso di passare parte della sua estate da maturata a Zanzibar, facendo volontariato: "L’idea è nata la scorsa estate", spiega Clotilde. "Sono andata a visitare una scuola a Zanzibar Town e c’erano due ragazze volontarie che mi hanno dato le informazioni necessarie per il volontariato. Mi piaceva l’idea di entrare in contatto con la gente del luogo e di contribuire alle attività di sensibilizzazione alla consapevolezza ambientale, che purtroppo là è limitata. Una coordinatrice della ONG locale poi mi ha permesso di partecipare all’attività".

Il ricordo di quell’esperienza parte con il suo arrivo nell’isola africana: "Sono stata là per tre settimane, di cui due di volontariato con Underthewave, una ONG che opera a Zanzibar nata nel 2021 per sensibilizzare le comunità locali sul tema ambientale. Il prossimo obiettivo è trovare il modo per fondare un sito di riciclaggio nell’isola, dove ancora non esiste un modo per dare una seconda vita alla plastica", racconta.

"Andavamo nei villaggi, poverissimi: camminavamo tra case senza intonaco con i mattoni in bella vista, le strade erano sterrate. Chiedevamo ai residenti quanta plastica e che tipo di prodotti consumassero per redigere un’indagine statistica, ne è risultato che non c’è una consapevolezza ambientale. Nei villaggi e sulle spiagge ci sono cumuli di plastica, insieme ad alcuni tessuti lasciati là dai venditori: il mare spesso li travolge, seppellendoli".

"Il nostro compito", continua Clotilde, "era quello di eliminare la plastica, anche scavando. Andavamo nelle scuole con i bambini dove facevamo giochi sulla conservazione marina, sulla pulizia dell’oceano e poi assistevamo ai test che svolgevano. Facevamo anche un monitoraggio della barriera, che ha evidenziato un inquinamento dell’oceano. Ci hanno fatto una formazione sui nidi di tartaruga, come riconoscerli e salvarli. Lavoravamo con ragazzi di altre associazioni che venivano ospitati in alcune tende, stando a contatto con le famiglie".

"Purtroppo non ho visto tanti ragazzi italiani", aggiunge. Un’esperienza sicuramente d’impatto, ma che ripeterebbe: "Sulla pulizia della spiaggia c’è ancora tantissimo da fare. Vorrei fare ancora di più di quello che ho fatto, immergermi nella realtà del luogo e sensibilizzare i locali nei villaggi", riflette. "È formativo, mi ha aiutato ad aprire gli occhi su quali siano i veri problemi della vita. Entrare in contatto con il modo di pensare della popolazione mi ha aiutata a ragionare in modo diverso e ad essere più aperta di quello che ero, mi ha insegnato a vivere una vita semplice, felice nella povertà".