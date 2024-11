Clima e riscaldamento. Ditta cerca impiegato

E’ in corso anche la selzione di un Impiegato commerciale per azienda del settore termoidraulico. L’azienda si occupa di energie rinnovabili, climatizzazione, riscaldamento industriale, trattamento acque. La risorsa dovrà occuparsi della gestione dei clienti, dello sviluppo della rete di vendita, visite giornaliere presso installatori idraulici ed elettrici nelle provincie di Pisa e Firenze, gestione ordini. Il candidato dovrà dimostrare una precedente esperienza nella mansione e conoscenza del settore termoidraulico.

In questo caso l’orario di lavoro offerto è quell full-time, dal lunedì al venerdì. La persona che sarà assunta verrà fornita di macchina aziendale. In prina istanza viene offerto un contratto con prospettiva di inserimento in azienda a tempo indeterminato. La zona di lavoro è quella di San Miniato (Fonte Orienta Spa).