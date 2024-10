Classifica Times delle Università, Pisa protagonista: Normale seconda e Sant’Anna quinta in Italia

Pisa, 9 ottobre 2024 – Pubblicata la classifica di Times Higher Education. Su scala globale, la Normale è passata dalla posizione 168 su 1904 università monitorate la scorsa edizione, alla 154 su 2857 università campionate quest’anno. È il secondo ateneo italiano. La Sant’Anna si piazza invece al quinto posto.

In generale il piazzamento della Scuola Normale è positivo su tutti i fronti. In sostanza, pur essendo molto aumentata la platea dei competitor mondiali, la Normale è salita di ben 14 posizioni.

I risultati di World University Rankings si riferiscono all’anno accademico 2021/2022 e sono in comparazione con l’anno accademico 2020/2021. Prima in Italia è l’Università di Bologna, in 146esima posizione, ateneo che ha dimensioni in termini di corpo docente e studentesco decine di volte superiore alla Scuola Normale. University of Oxford, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Harvard University occupano invece le prime tre posizioni mondiali.

La Classifica di Times Higher Education monitora qualità dell’insegnamento (Teaching); l’ambiente di ricerca (Research Environment), parametro che include la reputazione di un’università per l’eccellenza nella ricerca tra i suoi pari; la qualità della ricerca (Research Quality) e altri pilastri come il trasferimento tecnologico nel mondo delle imprese (Industry) e la presenza di personale accademico dall’estero (International Outlook). La Scuola universitaria con sede a Pisa e Firenze ottiene ottimi punteggi soprattutto nei parametri dell’insegnamento, e in quello Research Environment, in cui passa quest’anno alla posizione 174 a livello mondiale rispetto alla 215 della scorsa edizione (41 posizioni scalate).