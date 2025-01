Città che legge. Il primato di Pisa. Boom della Sms

Pisa ottiene per la prima volta il riconoscimento di “Città che legge”. Nei giorni scorsi è stato infatti pubblicato l’elenco dei Comuni italiani che hanno ricevuto la qualifica per il triennio 2024-2026, a seguito della partecipazione aspecifico bando pubblico promosso dal Centro per il Libro e la Lettura, d’intesa con l’Anci. Il riconoscimento, in particolare, premia le amministrazioni che attuano politiche continuative per diffondere la lettura, con l’obiettivo di migliorare la vita sociale e culturale delle comunità. "Sono orgoglioso di questo riconoscimento che Pisa ottiene per la prima volta, grazie alle politiche che l’assessorato alla Cultura ha messo in campo negli ultimi tempi – dichiara l’assessore alla cultura, Filippo Bedini. è una grande notizia per la nostra città, dato che la qualifica ottenuta certifica lo stato di salute di quella porzione di attività culturale che ruota intorno alla promozione della lettura e del libro, un ambito sul quale l’amministrazione Conti ha puntato e punta molto in questo secondo mandato. Un grande grazie va a tutte le associazioni di settore e ai soggetti che lavorano nel campo, e all’ufficio Cultura del Comune di Pisa".

"Sono certo – continua l’assessore - che decisivo per l’ottenimento della qualifica sia stato il nostro Patto per la lettura, un progetto che sta ingranando in questi mesi, e che vede come fondamentale una interlocuzione continua e costante con librerie, case editrici, scuole e Università, associazioni del territorio interessate a fare squadra. Abbiamo di recente realizzato un logo, che vuol diventare un marchio di qualità degli eventi pisani relativi al mondo della lettura e del libro, e che mettiamo a disposizione di tutti gli aderenti per le loro comunicazioni".

“Motore trainante per il riconoscimento – prosegue Bedini - è senza dubbio il lavoro della Biblioteca SMS, il cui 2024 è stato caratterizzato da un apprezzabile incremento dell’utilizzo dei servizi bibliotecari. I dati sono positivi su tutti i fronti, ma in particolare per l’aumento del 9% degli iscritti rispetto al 2023 (totale 19056 utenti), e rispetto agli utenti attivi, che hanno utilizzato la biblioteca nel 2024, con un + 8%i (4318 utenti). Aumentano gli utenti attivi, ovvero coloro che hanno utilizzato la biblioteca nel corso del 2024 (4318 utenti). In crescita anche i prestiti del patrimonio, con un +12%, con un totale di 45360 documenti del patrimonio bibliotecario andati in prestito. In particolare, è alto l’interesse per i libri della sezione ragazzi (+15%) e per i romanzi italiani e stranieri.Quanto ai prestiti da banco e accoglienza per il 2024, il numero di documenti “lavorati fisicamente” dal banco prestiti della SMS Biblio è stato di 56132. Per il dato più alto tra le biblioteche della Rete Bibliolandia. In aumento anche il numero di accessi totali in biblioteca (125581, +10% rispetto al 2023) e le visite delle classi (76, rispetto alle 65 del 2023). A questi numeri si aggiungono le 42 presentazioni di libri e le 4 mostre ospitate dalla Sms Biblio nel 2024. La biblioteca è rimasta aperta al pubblico per 58,5 ore settimanali nel periodo gennaio-settembre 2024, passando poi a 60 ore settimanali nel periodo da ottobre a dicembre 2024.