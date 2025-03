Cinema Un ricordo di Sandra

VICOPISANOSi tratta di una commedia, tratta da un storia vera, che celebra la toscanità, la vita che scorre nella semplicità, nella schiettezza dei rapporti e nell’amicizia. "Che bella storia la vita", l’ultimo film girato da Sandra Milo, dal regista toscano Alessandro Sarti, sarà proiettato al Teatro di via Verdi di Vicopisano domani alle 21.15, per ricordare l’attrice a poco più di un anno dalla sua scomparsa. Ingresso libero e gratuito. Sandra Milo ’torna’, quindi, ancora una volta nella sua Vicopisano, luogo in cui era venuta spesso, negli ultimi anni, nei luoghi in cui aveva trascorso parte della sua gioventù, a incontrare l’amica Gioconda Rosati, a partecipare alla Festa Medievale di Vicopisano e poi a recitare in una delle opere cinematografiche del regista Massimo Corevi, "Il Visionario", a Villa Rita, nel borgo di Noce.

"Vi aspettiamo domani a Teatro – dice il Sindaco Matteo Ferrucci – per inaugurare la primavera ricordando insieme la nostra carissima amica Sandra Milo e per vedere un film dolce e amaro, intriso di sentimenti e toscanità, quel non so ché che solo vedendo dipanarsi la storia nel film si comprende quanto sia bello e particolare. Un ringraziamento va ad Alessandro Sarti per averci scelto come luogo di proiezione".

Nel cast del film ci sono anche Sergio Forconi, Roberto Caneschi, coautore del soggetto insieme a Sarti, Gene Gnocchi, Bruno Santini e WikiPedro e sono chiamati a interpretare una storia che trae spunto da un fatto realmente accaduto e che fa entrare gli spettatori in una sorta di mondo fiabesco tra Firenze, il Chianti fiorentino e la Valdisieve. "Si tratta di una storia positiva, di speranza – spiega il regista Sarti – che insegna che nella vita si cade per rialzarsi, con l’energia che ci viene dalla capacità di sognare che non deve mai mancare". Nel film si narra di Roberto, un venditore di auto di San Casciano in Val di Pesa, che ogni giorno va al bar e racconta felice agli amici le sue storielle. L’ultima di queste, quella di come ha venduto tre automobili ad altrettanti malati in ospedale, accende l’entusiasmo degli amici, tra i quali Sergio e Sandra, una "sorella maggiore" della compagnia. E tutta la storia inizia quando Patrizia e la figlia Giuditta vanno a visitare Roberto nella sua concessionaria chiedendogli di vendere un’auto a Paolo, un simpatico contadino, marito e padre, ricoverato per una grave patologia ai reni senza certezza di tornare a casa.