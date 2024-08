Cinema sul mare, ultimi appuntamenti

Torna anche stasera al Bagno degli americani la rassegna “Cinema Sul Mare” con “Perfect Days” un film del 2023 diretto da Wim Wenders,presentato in concorso al Festival di Cannes 2023. In Italia è distribuito da Lucky Red a partire dal 4 gennaio 2024. Hirayama fa una vita semplice e ha una quotidianità molto strutturata. È un appassionato di musica, libri e alberi che gli piace fotografare. Il suo passato però riemergerà attraverso incontri inaspettati. Il film ha ottenuto 1 candidatura a Premi Oscar, Il film è stato premiato al Festival di Cannes, 1 candidatura a Cesar, 1 candidatura a Critics Choice Award, In Italia al Box Office Perfect Daysha incassato 5,7 milioni di euro. Domani, invece, la rassegna chiude con “La Sirenetta” un film del 2023 diretto da Ron Marshall. Prodotto dalla Walt Disney Pictures è il remake live action del film d’animazione Disney del 1989 basato sull’omonima fiaba. L’amata storia di Ariel, una bellissima e vivace giovane sirena in cerca di avventura. Il film ha ottenuto 3 candidature a People’s Choice Awar, 1 candidatura a CDG Awards, In Italia al Box Office La sirenetta ha incassato 12 milioni di euro.