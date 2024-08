Cinema sotto le Stelle a Calci, stasera la prima proiezione

Dopo il successo dei tantissimi eventi di luglio, con Certosa Festival, Monte Pisano Art Festival e Musicastrada Festival, e dell’inizio di agosto con la tradizionale Fiera di Sant’Ermolao, l’estate in Valgraziosa prosegue con il Cinema Sotto le Stelle. In collaborazione con l’agenzia Eventi in Circolo, da stasera al 30 agosto sono in programma cinque proiezioni gratuite (inizio alle 21,15) pensate per bambini, ragazzi e adulti, nello spazio adiacente al palazzo comunale, in piazza Garibaldi.

"Quello del Cinema sotto le Stelle, ormai giunto alla quarta edizione, è un’iniziativa molto attesa e molto partecipata, che si inserisce in un programma di eventi ricco distribuito per tutta l’estate – questo il commento di Valentina Ricotta, vicesindaca e assessora alla cultura -. Nella selezione proposta abbiamo privilegiato film di animazione/fantasy e commedie, per favorire la partecipazione di tutta la famiglia, lasciando però un doveroso spazio al film drammatico ‘Le otto Montagne’, che ha ricevuto numerosi premi”.

Il primo appuntamento è stasera, venerdì 16 agosto, con il film di animazione della Universal Pictures “Sing 2”. A seguire, martedì 20, spazio all’avventura e al fantasy con “Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri”, mentre venerdì 23 sarà la volta di “Oceania” della Walt Disney. Martedì 27 è poi prevista la proiezione di “Le otto montagne”, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Paolo Cognetti, che ha vinto diversi premi: nel 2022 il premio della giuria al 75o Festival di Cannes e nel 2023 quattro David di Donatello, tra i quali quello per il miglior film. Venerdì 30 agosto chiuderà la rassegna il film commedia “Scordato”, di e con Rocco Papaleo.

Terminata la rassegna Cinema Sotto le Stelle, altri eventi animeranno la Valgraziosa. A fine agosto spazio ancora alla settima arte con lo Stage nazionale Fedic di corti cinematografici, mentre a settembre riprenderà il Certosa Festival e ci sarà anche più di un evento al giorno grazie al “Settembre calcesano”, reso possibile dall’impegno di numerose associazioni coordinate dalla Compagna di Calci. "Siamo orgogliosi - sottolinea il sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti – di poter offrire anche quest’anno, come da innovazione introdotta dalla nostra giunta, una rassegna cinematografica che, di fatto, collega i numerosissimi eventi estivi, che hanno fatto già registrare un grande successo di pubblico con un'offerta culturale e musicale variegata e di rilievo, con quelli del Settembre. Per il Comune si tratta di impegni anche economici importanti ma che vale la pena sostenere, per far trovare a paesani e turisti una ricca offerta sul territorio e, perché no, per generare anche un po' di ricaduta economica positiva per le attività del territorio, che restano aperte viste le presenze".