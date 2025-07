Cinema sotto le Stella al parterre: a San Giuliano Terme tornano i grandi film all’aperto

San Giuliano Terme (PI), 2 luglio 2025 – Si accendono i riflettori al Parterre di San Giuliano Terme per una nuova imperdibile edizione di 'Cinema sotto le stelle', la rassegna cinematografica a ingresso gratuito curata dal Cinema Arsenale che animerà le serate estive dal 4 al 13 luglio. Un programma ricco e variegato, pensato per soddisfare i gusti di un pubblico ampio, dai capolavori d'autore alle commedie più brillanti, senza dimenticare le proiezioni dedicate ai più piccoli.

"Siamo entusiasti di presentare questa nuova edizione di Cinema sotto le stelle, un appuntamento che si conferma un pilastro della nostra offerta culturale estiva" dichiara Angela Pisano, assessora alla cultura di San Giuliano Terme. "Abbiamo lavorato per offrire una selezione di film di alta qualità, capaci di divertire, emozionare e far riflettere. L'ingresso gratuito è un segnale forte della nostra volontà di rendere la cultura accessibile a tutti, creando occasioni di aggregazione e condivisione all'interno della splendida cornice del Parterre".

Il programma, con proiezioni ogni sera alle ore 21:30, offre un ventaglio di generi e storie: - 4 luglio: 'C'è ancora domani' di Paola Cortellesi con Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea. Delia, vittima di violenza domestica, trova il coraggio di reagire e lotta per un futuro migliore per sé e per la figlia. - 5 luglio: 'Prendi il volo' di Benjamin Renner, Guylo Homsy . Mac e Pam, due anatre con i loro anatroccoli Dax e Gwen, si trovano di fronte alla proposta di una migrazione verso la Giamaica (per bambini). - 6 luglio: 'Mary e lo spirito di mezzanotte' di Enzo D'Alò. Mary, una bambina di 11 anni con la passione per la cucina, è incoraggiata dalla nonna Emer a realizzare il suo sogno (per bambini). - 7 luglio: 'Un mondo a parte' di Riccardo Milani. Il maestro elementare Michele Cortese (Antonio Albanese) si trasferisce in una pluriclasse nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, abituandosi al nuovo ambiente grazie all'aiuto della vicepreside Agnese (Virginia Raffaele). - 8 luglio: 'Cattivissimo me 3' di Chris Renaud, Patrick Delage. Gru, diventato agente della Lega Anti-Cattivi, torna con i Minions per nuove avventure (per bambini). - 9 luglio: 'Kung fu panda 4' di Mike Mitchell, Stephanie Stine. Po deve affrontare la novità di non essere più il Guerriero Dragone e intraprende una nuova avventura con nuovi amici/nemici (per bambini). - 10 luglio: 'Romeo è Giulietta' di Giovanni Veronesi con Sergio Castellitto, Pilar Fogliati, Geppi Cucciari. Vittoria, dopo essere stata umiliata a un provino per Giulietta, si traveste da uomo e ottiene il ruolo di Romeo. - 11 luglio: 'The Holdovers - Lezioni di vita' di Alexander Payne. Un professore scontroso (Paul Giamatti) di una scuola privata rimane nel campo durante le vacanze di Natale per sorvegliare gli studenti che non possono tornare a casa, stringendo un legame improbabile con uno di loro e con la cuoca della scuola. - 12 luglio: 'Onward' di Dan Scanlon. L'elfo Ian, adolescente impacciato, riceve un artefatto magico per riportare in vita il padre per 24 ore, ma l'incantesimo riesce solo a metà, proiettando lui e il fratello Barley in un'avventura (per bambini). - 13 luglio: 'Minions 2. Come Gru diventa cattivissimo' di Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan del Val. Nella Los Angeles degli anni Settanta, il dodicenne Gru sogna di integrare i Vicious Six e si guadagna il titolo di nemico giurato rubando una potente pietra dello zodiaco (per bambini).

L'assessora Pisano conclude: "Invitiamo tutta la cittadinanza e i visitatori a partecipare numerosi a questa festa del cinema sotto le stelle. Sarà un'occasione magnifica per trascorrere serate piacevoli, riscoprire il piacere della visione collettiva e vivere insieme la magia del grande schermo".

Interviene anche il sindaco di San Giuliano Terme, Matteo Cecchelli: "Il nostro Parterre, dopo i lavori degli scorsi mesi, è ora una realtà completamente rigenerata e restituita alla cittadinanza. Questo progetto di rigenerazione urbana si traduce in una vera e propria rigenerazione sociale, con una piazza finalmente vissuta giornalmente e animata da eventi culturali e di intrattenimento. Lo abbiamo visto con l’evento 'Bagni di Vino', ora proseguiamo con l'attesissimo 'Cinema sotto le stelle' e successivamente con gli altri eventi che caratterizzeranno la nostra Estate Sangiulianese. L'investimento in cultura e intrattenimento, come questa rassegna cinematografica, è fondamentale per offrire ai nostri concittadini e ai visitatori occasioni di incontro, divertimento e crescita". Per maggiori informazioni e il programma dettagliato, consultare il sito internet del Comune di San Giuliano Terme.