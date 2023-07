Cinema in cuffia e sotto le stelle Frankestein Junior alla Nunziatina

Godersi il cinema sotto le stelle, vivere il centro storico, contribuendo a salvaguardare la giusta soglia di rumore senza interferire con la qualità della vita di chi abita in zona. E’l’idea originale nella sua semplicità ideata dal cinema all’aperto del Giardino della Nunziatina: nel cuore del centro cittadino i film si ascoltano in cuffia, creando un’atmosfera insolita e piacevole: una programmazione di pellicole da non perdere, per trascorrere una piacevole serata d’estate al cinema, seduti comodamente in giardino. Le cuffie wireless sono fornite dagli organizzatori della rassegna cinematografica, con le quali non solo si sta in silenzio ma non si viene neanche disturbati dai rumori della notte in città, senza interferire con la serata di chi sarà alla Nunziatina per fare due chiacchiere, per un aperitivo o per la cena.

L’iniziativa prosegue fino al 31 luglio, sempre alle 21,30 per proseguire poi tutte le settimane estive, di martedì, mercoledì e giovedì sera, fino al 31 agosto, con un programma di grandi classici della cinematografia. Il noleggio delle cuffie per l’area Cinema ha il costo di 5 euro; l’ingresso al giardino sarà sempre libero per chi vorrà sedersi sotto gli ombrelloni per un drink o una cena in coppia, in famiglia, con gli amici. Ci sarà solo da scegliere tra due serate in parallelo, quella “silenziosa“ in poltroncina, per gli amanti del cinema e quella tra chiacchiere e risate, per chi preferirà trascorrerla in compagnia al tavolo. Prossimi titoli in silent mood martedì 25 luglio Frankenstein Junior di Mel Brooks, mercoledì 26 Moulin Rouge di Baz Luhrmann, giovedì 27 Cantando sotto la pioggia di Stanley Donen e Gene Kelly.

Alessandra Alderigi