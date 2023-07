Cimini medaglia d’oro E a Pisa scoppia la festa Italia campione ai Mondiali di scherma

Notte d’oro per il campione pisano nella spada maschile a squadre, Gabriele Cimini. Ai Mondiali di Milano è salito sul punto più alto del podio con gli azzurri della spada Davide Di Veroli, Federico Vismara e Andrea Santarelli, battendo in finale la Francia per 45-31, in una gara dominata sin dall’inizio e con un valore storico. Due ori azzurri in meno di un`ora. Perché il loro è arrivato a poco distacco da quello delle fioriste. L’ultimo oro nella spada a squadre, infatti, risale al 1993 a Essen, con Stefano Pantano, Angelo Mazzoni, Maurizio Randazzo, Paolo Milanoli e Sandro Cuomo. Il medagliere azzurro ora è composto da 10 medaglie, 4 ori, 4 argenti e 2 bronzi.

Cimini, classe 1994, ha iniziato a tirare di scherma, all’età di 10 anni, al Centro sportivo Pisascherma sotto la guida del maestro schermidore Antonio Di Ciolo. Nei primi due anni di allenamento si dedica all’arma del fioretto, ma con l’inizio delle prime competizioni inizia a praticare anche l’arma della spada. In seguito Gabriele segue il maestro Antonio e suo figlio Enrico Di Ciolo nella nuova società da loro formata. Si iscrive al Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo e inizia a lavorare nella specialità della spada sotto la guida del maestro Enrico. Che non lascerà più. E così inizierà la scalata al successo. E’ proprio Di Ciolo a commentare il successo: "Un’emozione meravigliosa. Dovremmo essere abituati alle vittorie che abbiamo messo a segno nel corso del tempo, ma non è così: non ci si abitua mai. E’ la punta dell’iceberg di una lunga storia di lavoro e competenza e questo è il regalo che facciamo alla città di Pisa". Si congratula con gli azzurri il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo: "Tra i protagonisti assoluti di questo doppio trionfo ci sono la senese Alice Volpi e il pisano Gabriele Cimini. W l’Italia! W la Toscana sul tetto del mondo".

Ilaria Vallerini