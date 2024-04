Ciclopista del Trammino. Terminato l’ultimo tratto

La Ciclopista si allunga, e si ricongiunge a Porta a Mare. Sono terminati, infatti, i lavori per realizzare il nuovo tratto della Ciclopista del Trammino che collega Pisa al Litorale. L’intervento, realizzato dal Comune di Pisa e finanziato con fondi del Pnrr per un importo complessivo di 900mila euro, riguarda il tratto della ciclopista che arriva dentro l’abitato di Pisa, nel quartiere di Porta a Mare, e ha permesso di realizzare il collegamento ciclabile tra Porta a Mare e La Vettola, connettendo via Viaccia con l’intersezione di via Livornese, per una lunghezza complessiva di circa 1,5 chilometri.

Guai però a dire che la Ciclopista sia ultimata, perché spiega l’assessore alla mobilità del Comune di Pisa, Massimo Dringoli la fine della pista ciclabile del Trammino si potrà dire solo quando "faremo i lavori fino a Calambrone", già in cantiere c’è il progetto di portare la ciclopista a Tirrenia. Ma ancora, nel nuovo tratto inaugurato ieri mattina, si vedrà realizzato un nuovo parco urbano previsto dal Piano Strutturale e che comprende i laghi della ex fornace e arriva fino al canale dei Navicelli.

"Il nuovo tratto di pista ciclabile – spiega Dringoli -, può costituire un’infrastruttura del parco, abbiamo in progetto di recuperare la vecchia stazione del tram presente in questo punto, che ha anche un valore dal punto di vista architettonico, e che potrà essere riqualificata e utilizzata in funzione del parco urbano previsto. Infine – conclude l’assessore -, questo tratto servirà anche all’Università per mettere in collegamento il centro di Pisa con le facoltà di San Piero a Grado, dove poi saranno realizzati ulteriori tratti per arrivare fino a Veterinaria, con il contributo dell’Università. L’altro tratto di pista ciclabile di via Vecchia Livornese rimarrà a servizio degli abitanti della Vettola e inoltre, essendo illuminato, è utilizzabile nelle ore notturne".

La ciclopista di via Viaccia, è uno dei sei progetti sulla mobilità ciclabile finanziata con i fondi del Pnrr per un totale di 4,3 milioni di euro. Gli altri interventi, quasi tutti terminati, sono la ciclopista che collega il ponte sull’Aurelia al quartiere del Cep, la pista ciclabile del Cnr, il percorso ciclopedonale in via Contessa Matilde, la pista ciclabile lungo il Viale delle Cascine.

Enrico Mattia Del Punta