Ciclista muore a 38 anni nello scontro con un autobus, tragedia a Cucigliana

Vicopisano (Pisa), 19 agosto 2024 – Tragedia in via Orsini a Cucigliana, frazione di Vicopisano, intorno alle ore 09 di lunedì 19 agosto. Un ciclista di 38 anni è morto nello scontro con un autobus di linea.

In base alle prime informazioni l’uomo si trovava in compagnia di altri ciclisti, probabilmente suoi amici, quando è avvenuto il tragico incidente. Gli altri ciclisti sono riusciti ad evitare l’impatto con il bus. Indagini in corso per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Sotto choc l’autista del bus di linea e i testimoni che hanno assistito alla scena. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un’ambulanza medicalizzata ma tutti i tentativi di salvare l’uomo sono risultati vani. Il ciclista è morto sul colpo.