"Chiusura anticipata? No, nessuna ordinanza"

Nessuna chiusura anticipata per i locali del centro storico, ma "un’interlocuzione in atto anche con le associazioni di categoria" per contemperare le esigenze di tutti, residenti compresi. Lo ha assicurato ieri il sindaco Michele Conti rispondendo a un question time di Andrea Ferrante, consigliere comunale del Pd, circa l’ipotesi circolata nei giorni scorsi di una decisione dell’amministrazione di anticipare la chiusura dei pubblici esercizi per contenere le emissioni sonore degli stessi. "da tempo - ha spiegato il primo cittadino - c’è un’interlocuzione in atto con un gruppo di cittadini che abitano nel centro storico e che chiedono rispetto della quiete pubblica. Un aspetto sul quale è coinvolta, per la parte di sua competenza anche l’avvocatura civica. Tuttavia non c’è alcuna ordinanza che impone la chiusura dei locali alle 23.30".

Conti ha poi sottolineato che il tema della movida è da tempo al centro delle cronache cittadine, ma anche seguito con attenzione dall’amministrazione: "Dobbiamo lavorare - ha detto il sindaco - per controllare quali sono le emissioni sonore di alcuni locali, se esse violino le normative vigenti e semmai intervenire su quelli ma non con atti generalizzati. Se qualcuno poi ha interpretato questo lavoro diversamente non può essere per questo assimilato a una decisione presa dal sindaco e dalla giunta". Il riferimento di Conti è alla denuncia delle scorse settimane fatta da Confcommercio con la quale peraltro, ha rivelato il primo cittadino, "c’è un’interlocuzione in atto" proprio su questo tema. "In alcune zone - ha ammesso Conti - abbiamo problematiche di questo tipo, con lamentele da parte dei residenti. Ma ciò non significa che ci sia un’ordinanza per la chiusura anticipata alle 23.30 di tutti i locali e pubblici esercizi così come era avvenuto quando eravamo in piena emergenza sanitaria per il Covid". Infine, ha promesso il primo cittadino concludendo la sua risposta al question time del Pd, "l’interlocuzione con le associazioni di categoria dei commercianti, ma anche con i residenti proseguirà". Gab. Mas.