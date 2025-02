Chiusa la statale del Brennero. Voragine lungo l’argine del fosso: "Subito la messa in sicurezza"

Uno smottamento lungo la strada statale 12 "dell’Abetone e del Brennero", chiusa la strada al traffico in entrambe le direzioni nel territorio comunale di San Giuliano Terme. È successo ieri pomeriggio, quando una voragine si è aperta lungo l’argine che separa la strada del Brennero dal Fosso del Mulino, lato sponda sul corso d’acqua, e di un’altra cavità formatasi a pochi metri dal lato della carreggiata.

Subito in via precauzionale è stata chiusa la viabilità in entrambe le direzioni all’altezza della Figuretta e si sono svolti i rilievi tecnici e interventi di ripristino. Sul posto sono intervenuti i tecnici dell’Anas e del Genio Civile, insieme all’ingegnere dirigente del Genio Civile di Lucca, che ha effettuato un sopralluogo per valutare l’entità del danno. L’ispezione avrebbe rilevato il cedimento di alcune pietre del rivestimento dell’arginatura del Fosso del Mulino, con infiltrazioni che hanno scavato il terreno sottostante, causando il cedimento in due punti distinti, probabilmente collegati tra loro.

I tecnici temono che tale fenomeno possa aver compromesso anche il rilevato stradale. Per garantire la sicurezza della viabilità, il traffico è stato deviato su percorsi alternativi. Tra le disposizioni indicate dal comune di San Giuliano, è stata chiusa via di Palazzetto all’altezza della Figuretta per evitare congestionamenti ed è stato istituito un doppio senso di marcia per residenti e ditte presenti sulla strada con unico accesso e uscita dalla sola via delle Sorgenti, a tutela dei residenti della via; la viabilità alternativa al Brennero invece rimangono le altre maggiori vie di comunicazione da Pisa verso lato monte.

Secondo quanto riferito dal dirigente del Genio Civile, l’ente si è già attivato per affidare con procedura d’urgenza l’incarico a una ditta specializzata, la speranza è che già durante la giornata di oggi si avvii un cantiere per la messa in sicurezza della scarpata. Durante i lavori sarà eseguita anche una verifica approfondita delle condizioni della strada. La riapertura del tratto, quindi, potrà avvenire solo dopo la fine degli interventi di consolidamento e ripristino. Sul posto ieri erano presenti anche il sindaco di San Giuliano Terme, Matteo Cecchelli per monitorare l’andamento delle operazioni insieme alla polizia municipale ed il comandante Daniele Nocchi.