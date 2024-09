Chiudono i 4 figli nel camper e vanno a saccheggiare i turisti. In manette coppia, lei è incinta

Sono stati notati da alcuni cittadini mentre, a Pisa, dopo aver rotto il finestrino di un’auto parcheggiata con un martello frangivetro, hanno prelevato dal veicolo due valigie e altri effetti personali - tra cui anche alcune apparecchiature elettroniche – dei proprierari, una famiglia di turisti in visita nella nostra città, per poi riporli nella propria vettura. Grazie alla pronta segnalazione dei passanti, sul posto si è quindi precipitata una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile dei carabinieri di Pisa e i militari hanno arrestato la coppia di "predoni dei turisti", un uomo e una donna che .

Ma i carabinieri hanno poi effettuato anche una perquisizione domiciliare, a seguito della quale hanno deferito i due per abbandono di minori, poiché avrebbero lasciato i loro quattro figli, tutti minorenni, incustoditi, all’interno del camper in cui vivono. Il mezzo è stato quindi sottoposto a sequestro, l’auto è stata sottoposta a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca, mentre la refurtiva – del valore complessivo di circa 2mila euro – è stata restituita ai legittimi proprietari. Per la donna, che è incinta di un quinto figlio, è stata poi disposta la scarcerazione donna, mentre l’uomo è stato trattenuto nella camera di sicurezza del Comando Carabinieri di Pisa, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, tenutosi ieri mattina, durante il quale il giudice del Tribunale di Pisa ha disposto la traduzione in carcere.