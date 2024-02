Chi vincerà Sanremo?. Anche Pisa partecipa. Radio Incontro scelta per la giuria del Festival

Anche Radio Incontro contribuirà a decretare il vincitore di Sanremo 2024. L’emittente pisana, infatti, farà parte della giuria radiofonica istituita da Amadeus per il Festival. "Un risultato importante per la nostra piccola ma longeva realtà - spiega Alessandro Carugini, uno degli speaker della radio - e quindi la passione e la dedizione di tutti i conduttori dei programmi di Radio Incontro avranno voce in capitolo per scegliere la canzone vincitrice di questa edizione del festival di Sanremo. Non solo nel corso della settimana sanremese, la programmazione di Radio Incontro sarà particolarmente dedicata alla kermesse canora con una serie di appuntamenti da non perdere: ogni giorno nel corso della programmazione musicale da oggi a venerdì, ci saranno due appuntamenti con ‘Sanremo News’, durante i quali il nostro inviato nella Città dei Fiori, Alessandro Banti, informerà il pubblico su tutto ciò che accade dentro e fuori dall’Ariston".

Invece da ieri fino a venerdì sera è partita una striscia serale (dalle 19.30 alle 20.30) con notizie, anticipazioni e commenti sul festival: "Ante Sanremo" che sarà condotto dallo stesso Carugini insieme a Luca Demar. Una rubrica fissa che accompagnerà gli ascoltatori verso la visione del Festival. Venerdì sera, inoltre, dalle 22.05 alle 23.40, Riccardo Maffei e Daniela Ricci condurranno "Fryday night speciale Sanremo" con una particolare selezione dei successi delle varie edizioni del festival degli anni 70 e 80. Infine, chiusura in grande stile per la settimana dedicata al festival, sabato dalle 10 alle 12, con Luca Demar e il suo "Incontro Caffè" interamente dedicato a Sanremo per commentare e ascoltare le canzoni di questa edizione in attesa di scoprire chi vincerà la 74/a edizione. "Sanremo - sottolinea Demar - si ama e Radio Incontro ama Sanremo. Ecco perché abbiamo deciso di mettere in piedi un importante sforzo produttivo e di contenuti per guidare i pisani alla scoperta del principale appuntamento della musica italiana. Il Festival è grande spettacolo e uno straordinario volano per far conoscere la nostra musica in tutto il mondo. Essere parte di questa manifestazione è per noi di Radio Incontro motivo di grande orgoglio". Tutti i programmi dell’emittente pisana possono essere scolati in Fm sulla frequenza 107.7, diffusa in gran parte della Toscana, ma anche in streaming attraverso il sito internet www.incontro.it oppure scaricando gratuitamente l’app radioincontropisa per Ios e Android.