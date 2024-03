"Che sia vera festa. Con una bella vittoria"

Pasquetta all’Arena, confidando in una vittoria. Lunedì all’Arena si gioca Pisa-Palermo, attesissima dai tifosi. Tra scampagnate mancate e il ritorno della Curva Nord i tifosi sono pronti a vivere una giornata all’insegna della passione nerazzurra sui gradoni dello stadio pisano. "Andrò insieme a mio figlio - dichiara Fabio Cecconi, 49 anni, ingegnere -. Siamo entrambi abbonati e siamo sempre venuti allo stadio. Per me le feste sono da passare in famiglia, ma siamo malati del Pisa e ci adattiamo". Il ritorno della Nord arriva in un momento fondamentale: "Mancano solo otto partite alla fine - conclude Cecconi - Ho condiviso parzialmente una protesta comunque giusta, solo perché secondo me si è protratta più a lungo del necessario. Una volta annunciati i lavori poteva essere interrotta prima, ma ora è arrivato il momento di remare tutti dalla stessa parte". Anche la presidente del Centro di Coordinamento Pisa Clubs parla della Pasquetta sugli spalti: "Passare le feste allo stadio è un ‘diversivo’ come a Santo Stefano e come lo sarà il primo maggio - commenta Liana Bandini, 73 anni - Forse qualche anno fa c’era più rispetto delle festività da parte di chi compone i calendari, ma il tifoso secondo me ha sempre voglia di passare le feste facendo ciò che ama". Bandini è soddisfatta del rientro della Curva: "Si è respirata più positività nelle ultime settimane - conclude la presidente del centro di coordinamento -. Si rivede lo stadio come dovrebbe essere tutte le volte che il Pisa gioca in casa, sperando in una spinta in più e in una vittoria". L’atmosfera potrebbe essere la chiave di volta del match di Pasquetta secondo Paride Pieraccini, 43 anni, impiegato: "Sarà emozionante l’Arena a Pasquetta - dice il tifoso nerazzurro -. Sono felice per il rientro della Curva. Sottolineo l’incontro con la società da parte dei tifosi e l’invito all’unità". La prevendita procede con l’esaurimento della Curva Nord e circa 700 tifosi provenienti da Palermo. Si va verso le 7-8000 presenze sugli spalti, ma c’è ancora tempo per tutto il weekend per acquistare i tagliandi della sfida di lunedì alle 15.

Michele Bufalino