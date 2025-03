"C'era una volta la merenda" per la Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla

Pisa, 12 marzo 2025 - Il 15 e 16 marzo 2025, Pisa si tingerà di lilla per la XIV Giornata Nazionale del "Fiocchetto Lilla", dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi alimentari. Anche quest'anno, l'associazione "La Vita Oltre Lo Specchio" si fa promotrice di uno degli appuntamenti più significativi sul territorio pisano. L'evento "C’era una volta la merenda" si terrà sabato 15 marzo, dalle 19:30 alle 22, alla Gipsoteca di Arte Antica di Pisa, in Piazza San Paolo all’Orto 20. L'accesso è gratuito e aperto a tutti.

La serata inizierà con i saluti istituzionali delle Autorità e della Presidente dell’associazione Maddalena Patrizia Cappelletto. Alle 20, la compagnia teatrale SpettAttori del Teatro di Fauglia metterà in scena lo spettacolo "Un tè con Alice", un’interpretazione ispirata ad "Alice nel Paese delle Meraviglie" che guiderà il pubblico in una riflessione sulle difficoltà vissute da chi soffre di disturbi alimentari e dai loro familiari. Alle 20:30 seguirà una tavola rotonda interattiva accompagnata da laboratori esperienziali sul tema del cibo e delle relazioni, per permettere ai partecipanti di confrontarsi attivamente sul tema. La serata si concluderà alle 22 con la restituzione delle riflessioni emerse nei laboratori. A completare le iniziative, nelle serate di sabato 15 e domenica 16 marzo, la Loggia dei Banchi sarà illuminata di lilla, colore simbolo della lotta contro i disturbi alimentari, per mantenere viva l’attenzione su una tematica che coinvolge un numero sempre maggiore di persone. L’evento, patrocinato dal Comune di Pisa, dalla Fondazione Pisa, dalla Società della Salute, dal Comune di Fauglia e altre realtà locali, rappresenta un’occasione preziosa per sensibilizzare la comunità su un problema spesso invisibile ma molto diffuso. La Vita Oltre lo Specchio, associazione da anni impegnata sul tema, continua a promuovere iniziative di informazione e supporto per chi affronta i disturbi alimentari. Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’Associazione all’indirizzo email [email protected] o visitare il sito www.lavitaoltrelospecchio.it.