Centro sportivo e Arena. Nuovo summit in Comune

di Michele Bufalino

PISA

Prosegue il dialogo tra Pisa Sporting Club e amministrazione comunale sul doppio fronte centro sportivo e all’Arena Garibaldi. Ieri infatti i vertici societari sono stati a Palazzo Gambacorti per fare il punto della situazione con il sindaco Michele Conti, come avvenuto spesso negli ultimi tempi. Sempre ieri inoltre è arrivata la pubblicazione sul Burt, il bollettino ufficiale della Regione Toscana, del piano attuativo per il centro sportivo di Gagno. La dirigente Daisy Ricci, che ha compilato e allegato il piano, informato con una nota sul bollettino "che la documentazione relativa al rapporto ambientale e alla sintesi non tecnica è stata adottata e sarà depositata per 45 giorni interi e consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso" e che "potranno essere presentata le osservazioni entro il suddetto termine". Tutta la documentazione del centro è stata inoltre depositata alla Direzione Urbanistica Edilizia privata per la consultazione al pubblico. Diventa quindi ufficiale uno degli ultimi passaggi formali per il Pisa Training Centre. Entro il 23 novembre dovranno arrivare tutte le osservazioni che poi saranno discusse per arrivare al permesso a costruire, previsto indicativamente per gennaio 2025, come annunciato nelle scorse settimane da Conti. In questa fase è da sottolineare un proficuo dialogo con le istituzioni, non solo comunali, ma anche regionali. Sabato scorso infatti, nel corso della partita casalinga contro il Cesena, il presidente della Regione Eugenio Giani è stato ospite all’Arena Garibaldi dove ha incontrato il presidente del Pisa Giuseppe Corrado. Non era la prima volta che Regione e società nerazzurra si sono interfacciati: vi era stato anche un altro incontro di cortesia, in precedenza, tra i vertici societari e quelli regionali, per parlare proprio della vicenda centro sportivo di Gagno, e avere risposte in merito alle decisioni del Genio civile, di competenza regionale, poi pervenute celermente dopo la pubblicazione dell’ultimo piano attuativo. C’è però un’altra importante data che è stata discussa tra società e Comune di Pisa nell’incontro di ieri a Palazzo Gambacorti, relativamente all’Arena Garibaldi. I nerazzurri infatti attendono dall’advisor, nominato per l’occasione, la nuova valutazione dello stadio. Nel 2018 l’Agenzia delle entrate aveva fissato tra i 4 e i 6 milioni il valore dell’Arena per la concessione di 30 anni, mentre il Pisa sta puntando all’acquisto dell’impianto, ma ecco la novità: entro il 13 novembre si dovrebbe conoscere la nuova valutazione che permetterà di andare al tavolo delle trattative. Nel frattempo però i lavori allo stadio, complice la sosta, proseguiranno e presto ci sarà l’incremento di altri 500 posti dovuti dall’impermeabilizzazione della gradinata, mentre entro maggio ci sarà l’ampliamento della Curva Nord di altri 665 posti.