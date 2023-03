"Cento alberi ogni anno sulla ciclopista"

Pedalata nel verde. Consegnata al sindaco di Pisa Michele Conti e all’assessore alla mobilità Massimo Dringoli la petizione "100 nuovi alberi ogni anno" sulla Ciclopista del trammino. Una delegazione del consiglio direttivo di Fiab Pisa ha consegnato all’amministrazione comunale la petizione, e le firme a sostegno raccolte nell’ultimo anno, che chiede di avviare un piano di piantumazione con la messa a dimora di cento alberi d’alto fusto ogni anno, per almeno cinque anni, cominciando dai tratti dove gli ostacoli sono minori.

"Adesso – spiegano da Fiab – è il momento di renderla ancora più gradevole e facilmente utilizzabile nei mesi estivi dotandola di una fitta alberatura, che sarà anche un ulteriore contributo al contrasto al cambiamento climatico; fortunatamente per lunghi tratti la ciclopista attraversa i campi dell’Università di Pisa, con la quale il Comune potrebbe avviare una proficua collaborazione. In alcuni tratti però il resede della ciclopista è particolarmente ampio, e permette all’amministrazione comunale di provvedere a piantare alberi in autonomia; abbiamo chiesto che si cominci senza indugio da qui, programmando l’intervento per il prossimo autunno. Il sindaco Conti al riguardo ha dichiarato che si assume l’impegno, ove rieletto, di avviare la piantumazione, compatibilmente con le risorse disponibili".