"Cemento e parcheggi. Uno scempio da fermare"

"Questa Giunta come vede verde vuole metterci il grigio dell’asfalto. Una grandinata di parcheggi". Gli attivisti della lista civica Una città in comune, indicano lo spazio verde di via delle Trincere dove la Giunta Conti farà "un parcheggio temporaneo che durerà tre anni rinnovabili per altri due anni". Lunedì arriverà in consiglio comunale la proposta della Giunta Conti con cui si consentirà all’amministrazione "di avere definitivamente mani libere per realizzare parcheggi in qualsiasi area di proprietà del Comune di Pisa o della Pisamo". "La chiamano rigenerazione urbana – dice Fausto Pascali della lista – quella che nei fatti è un ennesimo regalo di spazio alla mobilità insostenibile delle auto. Un colpo senza precedenti, l’ennesima scelta scellerata che servirà solo ad aumentare traffico, inquinamento e caos". Secondo gli attivisti "la cosa assume un profilo paradossale se si analizza la procedura con la quale la Giunta ha presentato questa proposta. Si ricorre alla disciplina degli "usi temporanei" utilizzando una norma per cui in una certa area si possono disporre "degli usi diversi da quelli previsti dal regolamento urbanistico per attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale". "Mentre in altre città si usano le possibilità date dalla normativa per sperimentazioni di recupero di aree dismesse per iniziative culturali, sociali ed associative, l’amministrazione Conti le sfrutta, invece, per fare ulteriori parcheggi; l’intento è spacciarli per temporanei quando è chiaro che questa scelta diventerà definitiva". Per Pascali "occorre bloccare questa proposta di delibera". "Per questo – annuncia – presenteremo in consiglio comunale tutta una serie di emendamenti alla delibera".

Carlo Venturini