Celebrata la Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera

Calci 24 marzo 2024- L'amministrazione comunale di Calci ha celebrato la Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera, issando sul pennone del “Centro Fascetti” il grande tricolore (4x6 metri) donato al Comune dal concittadino Francesco Bruni, Generale di Brigata paracadutisti in pensione. Hanno partecipato alla cerimonia, accompagnata dalle musiche eseguite dalla Premiata Filarmonica “G. Verdi” di Calci: il sindaco, Massimiliano Ghimenti; la sindaca del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, Irene Cascino; Nicola Ciannelli, comandante dei Vigili del Fuoco di Pisa, che hanno aiutato il Comune alla sistemazione del pennone; il Tenente Colonnello Pilota Sodano, Comandante del 50° Gruppo Volo, in rappresentanza del Generale di B.A. Giuseppe Addesa, comandante della 46esima Brigata Aerea di Pisa; il Capitano di Vascello Perrone, in rappresentanza del Contrammiraglio Lorenzano Di Renzo, comandante dell'Accademia Navale di Livorno; il Maresciallo Barbarello, in rappresentanza del Colonnello Antonio D'Agostino, comandante del Centro Addestramento Paracadutismo (Capar) di Pisa; il Maresciallo Parducci, comandante della Stazione Carabinieri di Calci. Il primo cittadino, nel ringraziare il Generale Bruni, i cittadini ed i rappresentanti delle forze dell'ordine presenti, ha letto il messaggio inviato per l'occasione dal Prefetto di Pisa, Maria Luisa D'Alessandro: “L'encomiabile impegno messo in atto dall'Amministrazione con la celebrazione di questa Giornata, ha focalizzato l'attenzione sull'importanza di trasmettere alle giovani generazioni i valori di cittadinanza, fondamento di una positiva convivenza civile, nonché di riaffermare e di consolidare l'identità nazionale attraverso il ricordo e la memoria civica”.