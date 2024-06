Cecchelli già al lavoro dopo la notte di festa. Scatta il toto-assessori. Pressing su Malacarne

di Enrico Mattia Del Punta

PISA

Passata la "sbornia elettorale", con la schiacciante vittoria del centrosinistra a San Giuliano Terme che ha visto l’ex assessore Matteo Cecchelli conquistare il posto di sindaco con il 65%, si contano le preferenze dei singoli candidati per entrare in consiglio comunale. Intanto, i lavori per comporre la "squadra di governo" sono già in corso. Ieri mattina, infatti, Cecchelli si è recato a Palazzo Niccolini già di primo mattino. "Abbiamo festeggiato – racconta – con una semplice pizzata. Stamattina presto (ieri) ero già in Comune dove stavano ricontrollando le schede. Parlerò subito con i partiti per comporre la giunta. Il posto di vicesindaco spetterà a Sinistra Unita, il secondo partito per numero di voti".

Campione assoluto di preferenze, infatti, è l’ex primario del reparto di rianimazione, nonché presidente della Croce Azzurra, Paolo Malacarne con 399 voti conquistati come candidato della lista Sinistra Unita e che quindi risulta eletto in consiglio comunale. Il medico, oggi in pensione, però aveva già dichiarato di non voler entrare a far parte della giunta, anche se sicuramente ci saranno tentativi di coinvolgerlo. Subito dopo di lui è stata eletta Elisa Pistelli, 36 anni, gellese doc candidata con il Partito Democratico; seguono Raffaele Matteoni con 350 preferenze, Fabiana Coli con 349, Andrea Garfagnini con 264, Angela Pisano con 245, Angiolo Bernardi con 220 e Matteo Puccioni con 219. Federico Mugnai, Francesco Simonini ed Erika Buchignani sono tutti eletti consiglieri con il Pd (39,3%). Mentre per Sinistra Unita (10,9%) i consiglieri eletti sono, come già detto, Paolo Malacarne, Francesco Corucci e Claudia Congestri. Entrano anche per la lista civica Futura (10%) l’assessora uscente allo sport Roberta Paolicchi e Giacomo Giordani. Ultimo consigliere di maggioranza a entrare è Marco Balatresi, con la lista Immagina (4,4%).

Non sono andati benissimo gli ex assessori della giunta Di Maio, come Filippo Pancrazzi del Pd che ha preso 123 voti, o Lara Ceccarelli che ha ottenuto 86 preferenze. Questo potrebbe far pensare a una giunta completamente rinnovata. Un’altra considerazione sarà la scelta degli assessori che, ovviamente, faranno scalare nella lista degli eletti la posizione guadagnata nei banchi del consiglio. Un assessorato potrebbe toccare quantomeno uno per lista. Per il posto di vicesindaco, invece, in pole position c’è proprio l’ex assessore Francesco Corucci che, dopo Malacarne, risulta il candidato ad aver preso più voti nella lista di Sinistra Unita.

Nel frattempo, "mettersi subito al lavoro" dice Cecchelli, ma è anche il momento di festeggiare. "Per la prossima settimana, infatti, stiamo organizzando una festa in centro a San Giuliano per celebrare la vittoria" spiega il neoeletto sindaco.