C’è un caso di Dengue nel pisano, scatta la disinfestazione

Cascina, 7 maggio 2025 - A seguito di una segnalazione da parte dell’Asl Toscana Nord Ovest sulla presenza di un caso di arbovirosi da virus Dengue trasmessa da zanzara tigre, il Comune di Cascina provvederà a effettuare interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali non appena le condizioni meteo lo permetteranno. È già stata incaricata la ditta che effettuerà la disinfestazione, in un’area con raggio di 200 m dal punto individuato dagli operatori del Dipartimento della Prevenzione delle USL dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio.

L’area è individuabile dalle seguenti viabilità: via di Mezzo Nord, nel tratto dal civico 397 al 511 (lato sud) e dal 218 al 274 (lato nord) e via Laiano di Sotto nel tratto dal civico 1 al 4. Appena le condizioni meteo lo permettano, nelle aree pubbliche, caditoie stradali e pozzetti e aree private, aree verdi di pertinenza delle abitazioni all’interno della superficie di intervento sopra indicata, saranno effettuati i seguenti interventi: disinfestazione dell’area interessata con insetticidi, tramite interventi sia adulticidi che larvicidi, sia su suolo pubblico che nelle proprietà private; ricerca ed eliminazione dei focolai larvali peri-domestici con ispezioni “porta a porta” delle abitazioni comprese nell’area segnalata. Il provvedimento è valido fino alla conclusione dei trattamenti: in caso di variazioni climatiche (ad esempio pioggia), saranno rinviati al primo giorno utile.

Pertanto il sindaco Michelangelo Betti ha emesso un’ordinanza rivolta a tutti i residenti, gli amministratori condominiali, gli operatori commerciali, i gestori di attività produttive e, in generale, a tutti coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni nelle aree sopra specificate, affinché sia permesso l’accesso degli addetti alla disinfestazione per l’effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area esterna privata (come cortili/giardini/terrazze). Gli stessi dovranno attenersi a quanto indicato dagli addetti alla attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che tali focolai possano riformarsi.

Dovranno anche essere adottate le seguenti precauzioni: durante il trattamento restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d’aria; tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica; raccogliere la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica prima del trattamento, considerato che per effetto deriva i prodotti insetticidi potrebbero ricadere sui prodotti ortofrutticoli. In seguito al trattamento dovrà esser di rispettato un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state eventualmente irrorate con prodotti insetticidi, lavarle abbondantemente e sbucciare la frutta prima dell’uso; procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all’esterno che siano stati esposti al trattamento. In caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, si raccomanda di lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone. L’Azienda USL proporrà la sospensione dei trattamenti programmati o in parte effettuati se il laboratorio comunicherà l’esito negativo di un caso sospetto.