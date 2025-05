C’è la mostra sulla storia del telefono

La Cittadella Galileiana di Pisa (padiglione C1, via Nicola Pisano) ospita la "Mostra Storica della Telefonia in Italia". Un viaggio attraverso tre secoli di evoluzione della telefonia. Organizzata dal Circolo Filatelico Numismatico Iconografico Pisano, con il patrocinio di Comune di Pisa, Provincia di Pisa, Università di Pisa e Marconi Labs Coltano, e curata da Marcello Cecconi – offre un’esposizione unica, celebrando in particolare il centenario della “grande riforma del 1925”, che segnò la nazionalizzazione del servizio telefonico in Italia.

Fino al prossimo 30 maggio, i visitatori potranno ammirare numeroso materiale d’epoca e documenti inediti, ripercorrendo un un viaggio tra le invenzioni e i protagonisti che hanno segnato la storia della telefonia. Dai pionieri e dalle prime piccole società concessionarie (1881-1925) agli strumenti tecnici, telefoni d’epoca, selettori, relè e ancora libri storici e curiosi gadgets. Particolare attenzione è dedicata agli anni successivi alla riforma, quando la telefonia pubblica si diffuse grazie ai telefoni a moneta e poi a gettone, rendendo in tal modo le comunicazioni davvero accessibili a tutti senza più bisogno dell’intermediazione dei centralini.

L’esposizione rimane aperta tutti i giorni, domenica compresa, fino a venerdì 30, con orario 9.30-13 e 15.30-19, sempre a ingresso libero. E’ stata inaugurata mercoledì 7 con la partecipazione di Poste Italiane, che ha presentato un annullo filatelico speciale dedicato alla rassegna.