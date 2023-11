Cattedrali. Pisa rientra nella Top15

Quali sono le cattedrali più popolari d’Italia? Fra queste c’è anche la "nostra"? La piattaforma digitale "Musement" ha realizzato un’interessante ricerca per scoprirlo. La ricerca ha analizzato più di 300 cattedrali e concattedrali in tutta Italia per poi stilare una classifica delle 15 chiese più popolari, basandosi sul numero di recensioni ricevute su Google. Il Duomo di Pisa ha quindi ottenuto 9.981 recensioni classificandosi proprio in quindicesima posizione. Al primo posto troviamo il Duomo di Milano, quindi la cattedrale di Santa Maria del Fiore di Firenze. Al quarto posto il Duomo di Siena. Forse, un po’ a sorpresa, prima di Pisa troviamo anche Como, Modena e Cefalù.