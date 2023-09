Cassa risparmio Volterra Aperta nuova filiale

Nuova filiale a Pisa della Cassa di Risparmio di Volterra in piazza dei Grilletti, 4, ulteriore passo del percorso di trasformazione digitale "intrapreso dalla banca, come Banca di prossimità digitale". In questo modo, la Cassa di Risparmio di Volterra "continua a offrire i servizi di prossimità che i suoi clienti apprezzano, mantenendo salda la sua relazione diretta con il territorio, abbracciando nello stesso tempo le nuove tecnologie per rendere l’esperienza bancaria più comoda ed efficiente". Oltre alla tradizionale postazione di front office, i clienti avranno a disposizione salotti dedicati alla consulenza e una moderna area self-service attiva 7 giorni su 7 e 24 ore su 24: grazie all’area self-service i clienti privati, commercianti e imprese potranno effettuare tutte le principali operazioni bancarie, ottimizzando tempi di attesa e scegliendo il momento ideale per usufruire del servizio. "Siamo molto soddisfatti – commenta Stefano Pitti, direttore generale di Crv – di aprire la nuova filiale a Pisa, che simboleggia il nostro impegno a mantenere la banca di prossimità come punto di riferimento per la comunità locale, arricchendola costantemente grazie a quanto oggi la trasformazione digitale permette. La filiale fisica resta centrale nel modello distributivo della Cassa ma ridurrà progressivamente il ruolo dell’operatività per evolvere sempre più verso il luogo della consulenza, con personale specializzato. I confini tra presenza fisica e automazione saranno superati da una nuova strategia omnicanale, capace di offrire una nuova relazione ibrida che preserva la relazione di fiducia con il cliente grazie proprio all’uso della tecnologia, capace di abilitare nuovi modelli di servizio e vicinanza al territorio".