Cascina, torna il progetto "Super-Noi: Fumetti in Gioco!"

Pisa, 16 marzo 2024 - Il Circolo dei Super-Eroi torna a Cascina. L'iniziativa aveva già avuto grande successo lo scorso dicembre, quando era stata riproposta al giovane pubblico, e la Biblioteca Comunale apre nuovamente le porte al super-gruppo di ragazzi e ragazze con “la testa fra le nuvolette” che già si sono distinti come abili artisti e creatori di affascinanti storie e personaggi, per cimentarsi in giochi, quiz e prove di disegno sull’affascinante mondo dei Comics e dei Manga.

Il primo appuntamento si è tenuto giovedì 14 e il prossimo si terrà martedì 19 marzo alle 17: tante le sfide incentrate sugli universi del Fumetto e sui personaggi più amati, da Naruto a Spider-Man, da Topolino a Batman e molti altri ancora. “Super-Noi: Fumetti in Gioco” è un’iniziativa parte del progetto “G.R.E.A.T: Gioco, Responsabilità, Educazione, Apprendimento per Tutti”. É realizzata dall’associazione Alipes APS e dal Circolo Primavera San Prospero APS, in collaborazione con l’associazione Grazia Deledda, il Comune di Cascina e il gruppo di ricerca educativa Eduverse.

Le attività sono curate e coordinate da Gaetano Spagnuolo, esperto di educazione ai media e alle nuove tecnologie, e da Rachele Imperio, presidente di Alipes APS e coordinatrice di ludoteche e di percorsi educativi. Porterà i saluti un rappresentante dell’Amministrazione Comunale. La partecipazione è gratuita e consigliata a ragazze e ragazzi da 8 a 14 anni. È necessario iscriversi al seguente link: https://forms.gle/ZfX3rD2S6J7Gw8uZA o inviando una mail all’indirizzo [email protected].