Cascina, riaperti i termini per partecipare al "Progetto ARCA"

Cascina, 12 marzo 2025 - Sono stati riaperti i termini per la presentazione di manifestazioni di interesse per il progetto “ARCA - Narrazione Multimediale della Storia del Comune di Cascina”, con la data del 17/03/2025 come termine ultimo per la partecipazione. Il Comune di Cascina ha ottenuto dalla Regione Toscana un contributo di 40.000 euro per la realizzazione di tale progetto, che consiste nella promozione e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico locale attraverso la creazione, nella sede della Biblioteca comunale, di una postazione digitale e multimediale dedicata alla presentazione interattiva dei contenuti storici e culturali del territorio.

L’interesse dell’amministrazione è quello di condividere con le associazioni culturali operanti a Cascina i contenuti del portale. Per questo è stato avviata una procedura di co-progettazione volta a riconoscerne il ruolo di soggetti attivamente coinvolti nell’ampliamento dell’offerta culturale del territorio. Molto buona l’adesione al progetto, ma l’amministrazione comunale ha comunque deciso di riaprire i termini dell’avviso in considerazione dello stupore con cui ha preso atto dell’assenza di talune associazioni che sono, alcune più di altre, depositarie della storia della nostra città. “Siamo certi di condividere con tutti gli operatori culturali di Cascina la certezza che la cultura sia patrimonio di tutti e che ne vada favorita il più possibile la divulgazione – ha detto l’assessora alla cultura Bice Del Giudice –. Pertanto, per l’eventualità che l’ulteriore assenza di alcune associazioni possa essere dipesa da mera dimenticanza, riteniamo opportuno riaprire i termini della manifestazione di interesse, rinnovando l’invito ad un confronto che abbiamo chiesto più volte ma che ad oggi è sempre stato negato”.