Pisa, 18 dicembre 2024 - Sarà dedicato ai temi sociali nella canzone d’autore del decennio 1970-1980, e andrà in scena domenica 22 dicembre alla Biblioteca Comunale P. Impastato di Cascina, “La stagione calda - itinerari per parole e note nell’Italia degli anni settanta”, lo spettacolo in tre atti che Fabrizio Bartelloni e Francesco Bottai hanno deciso di proporre per la nuova stagione di “Libri lungo le mura”, la rassegna di eventi organizzata ogni anno dall’assessora alla cultura del Comune di Cascina, Bice Del Giudice, con il patrocinio della Regione Toscana.

Dopo la prima tappa, dedicata alla canzone d’amore negli anni settanta, i due tratteranno, attraverso il consueto mescolarsi di musica e racconto, di note e parole, il tema della canzone sociale in un decennio che ha visto l’esordio di temi che oggi consideriamo decisivi, come la tutela dell’ambiente (è del 1970 il primo Earth Day, tenuto negli Stati Uniti), l’affermazione di diritti e libertà fondamentali - basti pensare al divorzio, all’aborto, all’obiezione di coscienza, all’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale -, ma anche la franca realtà di un conflitto sociale violento, di una crisi economica durissima e del dilagare di quell’eroina che avrebbe decimato un’intera generazione.

“Come abbiamo spiegato a ogni incontro – racconta Bartelloni – gli anni settanta sono stati anni complessi, difficili e rabbiosi, ma anche un grande e fertile laboratorio di idee, creatività, spinte sociali innovatrici. E questo si ritrova inevitabilmente nella canzone d’autore di quel periodo”.

De André, Guccini, De Gregori, Gaber, Dalla, Venditti, Gaetano: sembra proprio che nessuno dei maggiori cantautori italiani del periodo si sia sottratto al confronto con le tematiche civili allora come oggi di attualità

“È così – conferma Bottai -, nel canzoniere di ognuno di questi grandi artisti, così come di altri, si possono trovare numerosi pezzi che affrontano i temi sociali, restituendo uno sguardo acuto e spesso non convenzionale su un passato prossimo che ha inciso profondamente sulla realtà politico-culturale italiana. Non c’è stata la rivoluzione che in molti auspicavano, ma non si può negare che l’eredità lasciata da quel decennio sia importante e che le canzoni di quel periodo ne siano custodi e testimoni”.

Lo spettacolo – a ingresso gratuito – si svolgerà come i precedenti alle 18 alla Biblioteca Comunale P. Impastato di Cascina (Viale Comaschi n. 67) e sarà anche l’evento conclusivo della rassegna “Libri lungo le mura 2024”.