Cascina e l’omaggio a David Bowie e Lindsay Kemp

Uno show nel senso più vero ed emozionante del termine, una performance che intreccia musica e danza trascinando il pubblico in un arcobaleno. La rassegna “Solo Amore” è appena iniziata e già propone il suo momento artistico più emozionante: "Omaggio a David Bowie e Lindsay Kemp", spettacolo strepitoso che – in una versione inedita e ancora più ricca - riunirà sul palco della Città del Teatro di Cascina martedì (7 maggio) alle 21 Andrea “Andy” Fumagalli, iconico co-fondatore dei Bluvertigo, la sua band – The Bowieness –, i danzatori della Lindsay Kemp Company Daniela Maccari e Ivan Ristallo e l’attrice Benedetta Giuntini. Un tributo allo storico live "Ziggy Stardust & The Spiders from Mars", quando nel 1972 sul palco del Rainbow Theatre di Londra, Bowie si esibì con la regia del maestro Lindsay Kemp, a partire dalla cui ‘avventura’ di uomo e artista si è aperto nei giorni scorsi il festival “Solo Amore”, ideato da Massimo Corevi e dall’associazione Lungofiume.

Vi sarà anche il contributo inedito di Benedetta Giuntini, che reciterà interpretando alcuni brani di Bowie e andrà a sottolinearne dettagli preziosi. "Un’occasione bellissima per celebrare l’anima rock di Lindsay e la mia stessa anima rock – aggiunge Daniela Maccari, prima ballerina e musa di Lindsay Kemp – Per lo spettacolo con Andy ho ricreato i costumi, il trucco del mitico concerto londinese creando coreografie che potessero rievocare quelle di Lindsay".I biglietti sono in vendita su www.ticketone.it/artist/andy-bowieness.