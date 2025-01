Cascina, città del teatro: "Investimenti importanti dopo anni di incuria"

"La sfida del futuro è quella accrescere la nostra quotazione a livello nazionale sfruttando al meglio le potenzialità di una struttura importante". Pier Paolo Tognocchi, presidente della ’Fondazione Sipario Toscana - La Città del Teatro’ traccia una linea sulle prospettive di quello che un tempo veniva chiamato ’Politeama’.

Il teatro di Cascina ha superato sfide difficili in questi anni. Qual è oggi il suo stato di salute?

"Abbiamo dovuto affrontare anni complessi. Da 24 mesi però lavoriamo in tranquillità, sia dal punto di vista economico che finanziario. Questo non significa che non vi siano problemi pregressi da risolvere".

Quali?

"Partiamo da ciò che è stato fatto. Finalmente tutto il teatro è stato impermeabilizzato e dotato di pannelli solari. Ciò comporta un notevole risparmio dei costi di gestione. Però...".

Che cosa?

"Veniamo da anni di incuria. Per cui siamo costretti a portare avanti tutte le nostre attività in mezzo ai cantieri. Vi sono parti del teatro che non sono utilizzate da tempo immemore e che stiamo recuperando. Ma siamo orgogliosi di ciò che stiamo facendo".

In che senso?

"Il pubblico ci sostiene e ci è vicino. I nostro spettacoli spesso godono del tutto esaurito. Vogliamo dunque che il teatro di Cascina sia degno di che cosa vi avviene dentro e degli spettatori che lo frequentano. Ripeto, il pubblico è stato il primo ad aiutarci. Senza di loro non è possibile fare niente".

Presidente, che cosa è il teatro di Cascina oggi?

"Una realtà molto attenta sia alle rappresentazioni che alle produzioni. Siamo un centro riconosciuto a livello nazionale. Da qui, anche negli ultimi mesi, sono partite produzioni importantissimi: cito ‘Matteotti - Anatomia di un fascismo’ di Ottavio Piccolo. Penso a "Oliva Denaro" con Ambra Angiolini. Più in generale siamo un teatro che racconta la nostra società puntando su tematiche forti. Senza dimenticare la nostra stagione per ragazzi che è molto apprezzata".

La prossima sfida?

"Nei prossimi tre anni dobbiamo accrescere la nostra quotazione mantenendo, al tempo stesso, questa importante posizione. Abbiamo una struttura di 5mila metri quadrati con sale prova, uffici, centro di documentazione e due appartamenti destinati alle compagnie. Sfruttando tutto al meglio abbiamo il necessario per essere al top in Italia".