Cascina, approvato all'unanimità il piano del commercio

Cascina 28 giugno 2024- Sono state approvate all’unanimità le modifiche al piano del commercio, portate in consiglio comunale dopo anni di attesa e dopo un positivo percorso di concertazione avviato con le associazioni di categoria rappresentative degli operatori commerciali in sede ambulante. “Giunge al termine un lungo e proficuo lavoro di squadra, di ascolto e di recepimento delle istanze dei protagonisti coinvolti a vario titolo – ha sottolineato il sindaco Michelangelo Betti –. Siamo soddisfatti perché l’obiettivo che ci eravamo prefissati di raggiungere è stato quello della valorizzazione e del recupero della migliore attrattività dei mercati settimanali di Navacchio e Cascina, che scontano da tempo criticità legate alla contrazione del numero dei posteggi attivi”. Proprio per questo le modifiche apportate vanno nella direzione di compattare il più possibile i banchi, eliminando posti vuoti e ricollocando quelli soppressi per ragioni di ordine e pubblica sicurezza. “Abbiamo lavorato affinché il giorno della tradizionale fiera annuale di Cascina – ha aggiunto l’assessora al commercio Bice Del Giudice – possa essere una festa anche per gli esercizi commerciali di somministrazione in sede fissa che, su Corso Matteotti, pagano il suolo pubblico tutto l’anno. Anche in questo caso, partendo dalla riduzione del numero dei posteggi attivi per la fiera, abbiamo reso definitivo il plateatico sperimentato nel 2022 e nel 2023, collocando una parte dei banchi sulla Tosco Romagnola, in modo da garantire a bar e ristoranti del centro storico la possibilità di occupare con sedie e tavolini lo spazio pubblico a loro disposizione anche il giorno della festa patronale. Uno stravolgimento certamente coraggioso ed impegnativo sul piano operativo che, ne siamo certi, garantirà la migliore integrazione tra attività commerciali in sede fissa e quelle in sede ambulante”. Il risultato ottenuto è stato il frutto di un lungo lavoro di concertazione. “Siamo soddisfatti e certi che i correttivi apportati potranno essere il punto di partenza di un rilancio tanto dei mercati di Cascina e di Navacchio quanto della tradizionale fiera. Il più sentito ringraziamento – ha concluso l’assessora Del Giudice – va ovviamente agli uffici comunali che hanno lavorato per il raggiungimento di questo risultato, in particolare all’ufficio commercio, all’ufficio urbanistica ed edilizia privata, alla polizia municipale, ai consiglieri comunali per l’approvazione all’unanimità della proposta di delibera. In ultimo, ma non da ultimo, alle associazioni Anva Confesercenti e Fiva Confcommercio per la disponibilità al confronto serrato e periodico, non scevro da momenti di contrasto ma sempre utile e costruttivo”.