Casa della donna, al via un corso di alfabetizzazione informatica per anziane e migranti

Pisa, 24 febbraio 2025 - A partire dal 26 febbraio, tutti i mercoledì pomeriggio e i venerdì mattina, si terrà alla Casa il corso di alfabetizzazione informatica "Donne Naviganti", sostenuto dalla Fondazione Pisa, il cui scopo è migliorare la conoscenza e l’utilizzo di risorse e strumenti digitali delle donne anziane e delle donne migranti.

Il corso, diviso in due rami da 30 ore ciascuno - uno per donne anziane e uno per donne migranti - è gratuito e aperto a massimo 18 persone per ogni ramo con precedenza per le socie (minimo 5 persone) e si terrà il mercoledì dalle 15:30 alle 18 (donne anziane) e il venerdì dalle 9:30 alle 12:00 (donne migranti con presenza di una mediatrice linguistico/culturale). Per ciascun ramo sono previsti due moduli, uno Base e uno Avanzato, di 6 lezioni ciascuno.

Per le donne anziane: il primo modulo si svolgerà da mercoledì 26 febbraio a mercoledì 2 aprile, il secondo da mercoledì 30 aprile a mercoledì 4 giugno, sempre dalle ore 15:30 alle 18:00. Per le donne migranti: il primo modulo si svolgerà da venerdì 28 febbraio a venerdì 4 aprile, il secondo da venerdì 2 maggio a venerdì 6 giugno, sempre dalle ore 9:30 alle 12:30.

Il corso, tenuto da Elisa Atzori, è strutturato in lezioni ed esercitazioni pratiche ed è così diviso: Primo modulo Base: Cos’è un computer (Hardware e software), Strumenti di scrittura (Word), Pdf, Excel, PowerPoint, Navigare in internet, Gmail e posta elettronica

Secondo modulo Avanzato: Lavorare online (cloud e Drive) Portali di amministrazione, Basi di sicurezza informatica (phishing, truffe e virus), social network

Una parte del corso sarà dedicata all'uso delle app e delle piattaforme attraverso il cellulare, quindi è consigliato portare con sé uno smartphone. I computer, acquistati con il contributo della Fondazione Pisa, verranno messi a disposizione dall'associazione.