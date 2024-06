Carramba al liceo Dini. Tornano gli Irriducibili

Alcuni (ex) studenti, reduci dalla maturità presso il liceo scientifico “Ulisse Dini” nel lontano anno 1959 (studenti nella sezione C., auto definitisi “Gli Irriducibili”), nel 65° anniversario dall’esame, hanno espresso il desiderio di tornare per un breve saluto all’interno del proprio liceo, che – nonostante il passare inesorabile del tempo – ancora ricordano con affetto, e di incontrarsi con i giovani che oggi frequentano attualmente la V C di oggi. Desiderio prontamente accolto, con grande entusiasmo, dalla dirigente del Liceo Dini, professoressa Alessandra Marrata e dal corpo docente, con in testa la professoressa Elisabetta Frola, coordinatrice della sezione.

Ed ecco che l’incontro si è concretizzato con "Gli Irriducibili" ragazzi della maturità ’59 accolti con calore, affetto e simpatia dai "colleghi" di 65 anni dopo, con in testa la rappresentante di classe Camilla Banchini.

Un evento che ha commosso gli Irriducibili, "Ci ha commosso – raccontano i ragazzi del ’59 – visto il coinvolgimento spontaneo di quei meravigliosi studenti, dai quali ci siamo sentiti considerati compagni (anche se di altra generazione)".