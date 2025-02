Carnevale a Teatro con le bolle di Michele Cafaggi

Pisa, 25 febbraio 2025 - Alla Città del Teatro un appuntamento imperdibile per grandi e piccoli: domenica 2 marzo alle ore 17.00, nella sala Franca Rame e Dario Fo, sarà in scena "SONOSOLO" (bolle di sapone), uno spettacolo magico di e con Michele Cafaggi il mago delle bolle di sapone!

"SONOSOLO" è un viaggio poetico e divertente nel mondo delle bolle di sapone, che intreccia clownerie e magie nouvelle. Un uomo di mezza età, impeccabilmente vestito, si presenta pronto per uno spettacolo, ma con un imprevisto: ha dimenticato tutti i suoi attrezzi. Tuttavia, anziché arrendersi, l’ingegnoso protagonista crea bolle di sapone con oggetti comuni, fino a fronteggiare un gigantesco "mostro schiumoso" che si rivelerà sorprendentemente innocuo.

Attraverso il suo stile unico e senza parole, Michele Cafaggi offre uno spettacolo che celebra la capacità di superare le difficoltà con creatività, mostrando come gli imprevisti possano trasformarsi in opportunità per meravigliarsi e sorridere.

Lo spettacolo, della durata di 50 minuti, è adatto a tutte le età (tout public) e invita il pubblico a riflettere sull’importanza di affrontare le paure e le difficoltà con coraggio e leggerezza. La magia delle bolle di sapone diventa simbolo di fragilità apparente che, con il giusto approccio, può rivelare una forza nascosta.

Per rendere la giornata ancora più speciale, la Città del Teatro invita tutti i partecipanti, a partire dalle 16.00, a unirsi alla sfilata delle maschere: un momento di festa e condivisione che anticiperà lo spettacolo.