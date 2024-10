Cariche al corteo pro Palestina, poliziotti indagati

Pisa, 22 ottobre 2024 – Corteo pro Palestina del 23 febbraio 2024 a Pisa, i primi indagati. Sono una decina i poliziotti (fra gli operativi del reparto mobile di Firenze e chi aveva responsabilità del servizio e dell'ordine pubblico sul posto quel giorno) che hanno ricevuto l'avviso di garanzia in queste ore per quei fatti. Le accuse sarebbero di eccesso colposo di legittima difesa e lesioni lievi colpose.

Quindici furono i giovani finiti in pronto soccorso (ci sarebbero indagini anche fra loro), di cui 11 minorenni, per le manganellate, due i refertati anche tra gli agenti. E’ stata la polizia di Stato stessa a indagare. La procura di Pisa ha delegato lo Sco, il servizio centrale operativo che sul territorio si avvale della squadra mobile, e la Digos. I giovani coinvolti avevano ricevuto prognosi da pochi giorni fino a un mese per chi aveva fratture.