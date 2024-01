Fermato dai carabinieri: in macchina aveva un uncino. Denunciato

Pisa, 12 gennaio 2024 – E’ stato fermato dai carabinieri per un normale controllo, ma la particolarità è che in macchina aveva un uncino di circa 20 centimetri. Una vera e propria ‘arma’ detenuta senza una particolare motivazione e per questo è stato denunciato.

Il fatto è accaduto a Pisa. L’oggetto in ferro è costato all’uomo una segnalazione per ssesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. E non è finita qui, perché nel corso dei controlli i carabinieri hanno denunciato il conducente di un’altra autovettura poiché sorpreso alla guida di un mezzo senza però aver mai conseguito la patente. Il veicolo è stato quindi sottoposto a sequestro.

Un secondo uomo, durante i controlli, si è rifiutato di sottoporsi agli esami per l'uso di sostanze stupefacenti e, pertanto, è stato segnalato a sua volta. Quindi, un altro automobilista, quest'ultimo sì dopo l'uso dell'etilometro, è risultato avere un tasso alcolemico superiore alla norma. Per questo, è stata ritirata anche la patente di guida.