Fermato dai carabinieri, li aggredisce a calci e pugni: arrestato

Santa Luce (Pisa), 3 marzo 2024 – Il carabiniere gli aveva fatto cenno di rallentare e fermarsi perché stava viaggiando a forte velocità nei pressi di un incidente stradale a Pomaia: il conducente, ubriaco, è sceso dalla macchina e ha aggredito prima uno dei militari, che si trovavano sul posto proprio per i rilievi del sinistro, poi anche l’altro carabiniere della pattuglia intervenuta.

E’ successo venerdì a Pomaia, frazione di Santa Luce nota per il celebre centro buddista conosciuto in tutto il mondo. Quando il conducente è sceso dall’auto ha iniziato a offendere il militare per poi colpirlo con calci e pugni; il collega arrivato in soccorso è stato a sua volta aggredito. E’ poi emerso che l’aggressore era in stato di alterazione da alcool.

Dopo alcuni minuti di concitazione i militari sono riusciti a immobilizzare l’uomo. Sul posto è arrivato anche il 118, che ha somministrato un calmante all’esagitato, che è stato arrestato per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Nella mattinata di sabato la direttissima a Pisa: arresto convalidato e per l’uomo obbligo di presentazione presso un comando dell’Arma.