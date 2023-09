Cantine Aperte in Vendemmia a Pisa per gli appassionati del vino

Torna anche quest’anno come ogni anno Cantine Aperte in Vendemmia che vedrà coinvolte le cantine socie del Movimento Turismo del Vino Toscana che apriranno le porte in via eccezionale a tutti i wine lover che potranno entrare in vigna e vivere la suggestiva atmosfera della vendemmia. Agricola Castelvecchio – Terricciola, via di bagno 0587658318 – 3803238844 – [email protected], www.agricastelvecchio.it. Tutti i giorni fino al 31 ottobre evisita in cantina e degustazione di vini alle 11, alle 15:30 e alle 17, degustazione di 5 vini Bianco e Rosato di Toscana IGT, Terre di Pisa Rosso, Terre di Pisa Sangiovese, Vin Santo del Chianti; assaggio di pane con olio di nostra produzione. Gianni Moscardini, via macchia al pino Santa Luce +39 347 6948937 – [email protected].

Sabato 16 dalle 16 alle 18 il 23 settembre 16-18.