CantinaJazz festeggia 24 anni: serata-compleanno al "Fortino"

Stasera alle 20.30 al circolo Il Fortino di Marina di Pisa andranno in scena due feste in un unico mega-evento: si celebrerà, come da tradizione, la "Primavera in mare", festa dei marittimi liguri e toscani che ricorre il 21 febbraio e, contemporaneamente, si brinderà al 24esimo compleanno di CantinaJazz, il progetto che da fine febbraio del 2001 promuove la multisensorialità, facendo giocare il pubblico con le sinestesie eno-musicali. "Ventiquattro anni passati a ‘degustare la musica e ascoltare il vino’ - racconta Roberto Marangoni, co-fondatore di CantinaJazz insieme al cantante Emiliano Loconsolo -, secondo la filosofia multisensoriale e sinestesica di questo singolare progetto pisano, tra i più longevi nell’offerta culturale del territorio".

La longevità della proposta è dovuta all’affezione del pubblico e al sostegno corale delle tante realtà, dalle cantine all’Università, dalle location agli enti locali che concorrono alla sua realizzazione. Proprio pochi giorni fa CantinaJazz, in collaborazione con il Cineclub Arsenale di Pisa e col progetto Cantina5.0, ha lanciato uno spin-off: "Cinque mercoledì di emozioni", serate di intrattenimento multisensoriale, dove le mutue influenze vino-musica sono scientificamente misurate grazie alla sensoristica indossabile. L’evento di stasera offrirà al pubblico un percorso eno-musicale degno del doppio festeggiamento: un trionfo di suoni e sapori.

Due le protagoniste enologiche: Tenuta di Ghizzano, storica sostenitrice di CantinaJazz (era già protagonista alla prima nel 2001), nonché riconosciuta portavoce del vino pisano e Fattoria Montellori, azienda iconica di Fucecchio. Ogni vino è accompagnato da un piatto di mare studiato da Massimo Giachetti, gastronomo del Fortino, che lo descriverà. La degustazione terminerà con un dittico singolare: la Crema di limoncello che il liquorificio Malloggi prepara per l’occasione e il Caffè Trinci selezione iro, perfetto suggello di tutto il percorso gustativo. L’evento ospiterà anche una degustazione di olio Evo del Monte Pisano presentata da "Gli eroi degli olivi". Info: https://www.cantinajazz.com/event/24pim o 320 8787288.

Stefania Tavella