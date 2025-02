Cantinajazz compie 24 anni con un evento enogastronomico

Pisa, 20 febbraio 2025 - Venerdì 21 febbraio alle 20.30 al Fortino di Marina di Pisa vanno in scena ben due feste in un unico mega-evento: come di tradizione, si festeggia la “Primavera in mare“, festa dei marittimi liguri e toscani che ricorre appunto il 21 febbraio; contemporaneamente si brinderà anche il 24° anniversario di CantinaJazz che ha debuttato a fine febbraio del 2001! Un percorso eno-musicale davvero degno del doppio festeggiamento: un trionfo di suoni e sapori!

Due le protagoniste enogiche: Tenuta di Ghizzano, storica sostenitrice di CantinaJazz (era già protagonista alla prima nel 2001), nonché riconosciuta portavoce del vino pisano e Fattoria Montellori, azienda iconica di Fucecchio. Presenteranno vini eccellenti ed intensissimi, ma di personalità così diverse e reciprocamente complementari, da rappresentare una dimostrazione tangibile del valore del bianco toscano: dagli uvaggi tradizionali a quelli internazionali, dalla solidità del fermo alla enorme espressività della bollicina. Ogni vino è accompagnato da un piatto di mare studiato da Massimo Giachetti, gastronomo del Fortino, che lo descriverà.

La degustazione terminerà con un dittico singolare: la Crema di Lemoncello che il liquorificio Malloggi prepara per l’occasione e il Caffè Trinci Selezione Oro, perfetto suggello di tutto il percorso gustativo. Musica di gran livello per trasporre uditivamente le armonie gustative. Una sezione ritmica di assoluto prestigio che vede Andrea Garibaldi al piano, Nino "swing" Pellegrini al contrabbasso e Andrea Melani alla batteria accompagnerà ben due solisti: la stupenda voce di Michela Lombardi e il sax baritono di Rossano Emili, strumento piuttosto raro da ascoltare e altrettanto appagante per le emozioni che regala. La cura dei vini e la loro presentazione è affidata alla delegazione AIS-Pisa.

Questo il programma enogastronomico:

Tenuta di Ghizzano – Il Ghizzano Bianco 2024 – Terre di Pisa Bianco DOC Degustazione di oli EVO del Monte Pisano con pinzimonio di verdure Fattoria Montellori – Mandorlo 2023 – IGT Toscana Bianco Crostone con cavolo strascicato e bottarga Tenuta di Ghizzano – Mimesi Vermentino 2023 – IGT Costa Toscana Vermentino Risotto finocchi & gamberetti con zafferano Fattoria Montellori – Pas dosé 2020 – IGT Toscana Bianco Metodo Classico Cacciucco di totani Liquorificio Malloggi – Crema di Lemoncello Caffè Trinci Formazione musicale: Andrea Garibaldi (piano), Nino “swing” Pellegrini (c.basso), Andrea Melani (batteria), Rossano Emili (sax baritono) e Michela Lombardi (voce). Direzione artistica: Emiliano Loconsolo.