Cantieri Pnrr "Tempistica rispettata"

Procedono spediti i cantieri finanziati con i fondi del Pnrr nella nostra città. La conferma è stata data dal vicesindaco con delega ai lavori pubblici Raffaele Latrofa e dall’architetto Fabio Daole nel corso della prima commissione consiliare permanente svoltasi nei giorni scorsi. Lo ha reso noto Angelo Ciavarrella, consigliere comunale di Pisa al centro e presidente della prima commissione consiliare che si occupa, tra gli altri temi, di lavori pubblici.

"Tutti gli interventi di efficientamento energetico finanziati con il Pnrr sono già stati conclusi - prosegue Ciavarrella - e con questi anche altri molto importanti come quelli che hanno riguardato gli asili nido Betti a Pisanova e quello del Cep per i quali è stata eseguita la ristrutturazione complessiva, la riqualificazione funzionale e la messa in sicurezza degli edifici. In sintesi tutti i progetti che riguardano scuole, asili nido, impianti sportivi, riqualificazioni dei quartieri, delle case popolari, nuovi parchi verdi, piste ciclabili e rigenerazione urbana procedono regolarmente e molti termineranno già quest’anno ben prima della scadenza del 31 marzo 2026. Un risultato raggiunto grazie all’attenta azione di monitoraggio svolta dall’amministrazione comunale e dalla cabina di regia dedicata ai cantieri del Pnrr coordinata dall’architetto Daole."

L’entità e la qualità degli sforzi messi in campo, conclude Ciavarrella, "sono sotto gli occhi di tutti e, quando, nei prossimi mesi, la riqualificazione di intere aree come il parco della Cittadella, piazza Manin e Largo Cocco Griffi, solo per citarne alcune, sarà terminata riusciremo veramente a comprendere la portata di questi interventi".