Canile super affollato. Il Comune stanzia fondi

La povertà morde due volte e capita che i proprietari siano costretti a portarli al canile per i costi di mantenimento non più sostenibili. Il Comune però corre in soccorso al canile municipale con un ulteriore stanziamento di 4mila euro. E’ quanto si legge nella determina del 12 dicembre. Il Comune prende atto "che si sta verificando un fenomeno recente di richiesta di un sempre maggior numero di cani provenienti da cessioni di proprietà per motivazioni varie che vanno dall’aumento dei casi di difficoltà economiche generalizzato, ad adozioni effettuate con cani provenienti dal Sud senza adeguata preparazione e con razze di cani caratterialmente poco gestibili, che stanno determinando una maggiore complessità di gestione comportamentale dei cani ceduti". Questa situazione e fenomeno riguarda i posti box del canile a carico del solo Comune di Pisa, e va precisato che con tale fenomeno il canile ha raggiunto per più volte il limite massimo autorizzato, significando la piena occupazione del canile rifugio per un tempo prolungato oltre la media. Nella determina si legge poi: "Valutato che, non potendo superare il numero massimo di box occupati oltre quelli previsti dall’accreditamento, è urgente che Pisa eviti nuovi ingressi, faciliti le tempistiche per le riconsegne dei cani ai proprietari dei cani vaganti e le valutazioni di nuove cessioni di proprietà, operazioni che implicano maggiore attività amministrativa". Va precisato poi che, nel caso di un numero maggiore di box occupati rispetto al massimo della capienza, il Comune dovrebbe collocare i cani a proprie spese presso canili privati; L’ammontare di 4mila euro in più servirà a supportare il maggior servizio di accoglienza e gestione amministrativa dei cani provenienti da territorio del solo Comune di Pisa per fronteggiare le richieste di cessione di cani. Si ricorda poi che le adozioni sono gratuite, e il personale del canile, insieme ai volontari, supporteranno nella scelta del cane e nei primi momenti di reciproca conoscenza. Nel periodo di capodanno e delle festività si notano cani "spersi o vaganti" come si suol dire. Il privato cittadino che nota un cane palesemente vagante e senza riferimenti, o ferito nell’ambito di un incidente stradale, per attivare l’intervento del canile intercomunale deve rivolgersi principalmente alla Polizia municipale chiamando la centrale 050/910811.

Carlo Venturini