Campioni di matematica alle Fibonacci

Giovanissimi pisani campioni di matematica. All’Università Bocconi di Milano, si è tenuta nei giorni scorsi la finale nazionale dei Campionati internazionali di Giochi Matematici. Ad iniziare il percorso di questa 31esima edizione italiana si sono presentati in 45mila, hanno giocato i quarti e poi le semifinali e hanno raggiunto il traguardo della finale nazionale in 3mila. Tra questi, 11 sono i ragazzi provenienti dall’Istituto comprensivo Fibonacci di Pisa, "allenati" dalla professoressa Irene Volponi, referente dei Giochi Matematici per l’istituto. Per la categoria C1 (I e II media) hanno partecipato: Matilde Morganti, Cecilia Scaiella, Alessandro Cini, Andrea Falasca, Agnese Pica, Filippo Fontani, Antonio Campagna, Jacopo Catoni, Andrea Vaccaro, Noemi Birindelli. Per la categoria C2 (III media e primo anno delle superiori): Alessandro Rosati. Tra loro hanno ottenuto un ottimo piazzamento gli alunni Andrea Vaccaro, arrivato 49esimo su 1400 studenti finalisti della categoria C1 e Alessandro Rosati arrivato 15esimo su 500 studenti della categoria C2. Si tratta di un risultato prestigioso per la città di Pisa e una conferma della preparazione dei ragazzi, come sottolinea la professoressa Irene Volponi: "I giochi matematici sono una gara individuale ma anche un’occasione per fare gruppo e sviluppare lo spirito di appartenenza. Un traguardo che viene raggiunto attraverso la matematica, approcciata in maniera creativa. Un momento didattico, quindi, ma anche formativo".