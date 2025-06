Camper della salute. Cuore e prevenzione. L’ambulatorio mobile

È l’iniziativa "per il tuo cuore" che si svolgerà sabato 7 giugno, dalle 9 alle 18, in Piazza Vittorio Emanuele II a Pisa dove sarà attivo il Camper della Salute, un ambulatorio mobile attrezzato per visite mediche. Medici volontari offriranno gratuitamente una valutazione del rischio cardiovascolare, consulenze personalizzate per adottare stili di vita più sani, e saranno inoltre fornite indicazioni utili per eventuali approfondimenti diagnostici. L’assessore del Comune di Pisa Giovanna Bonanno sottolinea l’importanza di questo appuntamento: "La prevenzione e la sensibilizzazione sulle malattie cardiovascolari è importante, si tratta di una delle prime cause di mortalità. È un’iniziativa di rilievo perché dà informazione ai cittadini per prevenire queste malattie spesso fatali", dice Bonanno. "Come assessorato siamo sensibili a questi appuntamenti perché la prevenzione e la diagnosi sono aspetti fondamentali ai quali tutta la cittadinanza dovrebbe fare particolare attenzione". L’iniziativa, promossa dal Lions Club Pisa Host, in collaborazione con Comune di Pisa e Misericordia di Pisa, sarà tenuta in un’intera giornata dedicata alla prevenzione delle patologie cardiovascolari, rivolta a tutta la cittadinanza. Il presidente del Lions Club Pisa Host, Valtere Amadio presenta l’evento con entusiasmo: "Sabato ci sarà questa importante iniziativa per la prevenzione. Nel camper della salute ci saranno medici specializzati che interverranno a favore della collettività", continua. "Le malattie cardiovascolari sono una delle principali cause di morte in Italia, l’attenzione dei Lions sul tema della prevenzione è sempre molto alto e la nostra collaborazione con la misericordia è sempre stata proficua e costante". Al termine della visita verrà rilasciato ai pazienti un opuscolo con vari consigli per un corretto stile di vita, per tenere un comportamento adeguato e per conoscere i vari fattori di rischio come fumo, alcool e obesità, per evitare lo sviluppo di queste patologie. "Tutti consigli che vengono dati con l’obiettivo di prevenire il danno e di evitare il pericolo" termina il presidente. "Il servizio è finalizzato a promuovere una buona salute e una sana longevità" dice il dottor Giuseppe Garcea. "Verrà valutato il rischio cardiovascolare, in particolar modo l’infarto e l’ictus ischemico, nei successivi 10 anni, dando la possibilità ai cittadini di prevenire la malattia". La prevenzione è fondamentale per la diagnosi precoce e per intervenire tempestivamente in caso di patologie, e iniziative di questo tipo assieme all’adesione a stili di vita sani, contribuiscono alla buona salute dell’intera cittadinanza.

Maddalena Nerini