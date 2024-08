Camminata nordica sul Monte Serra. Pratica e teoria per "rilassarsi"

La camminata nordica arriva sul Monte Serra. Soltanto per oggi, a partire dalle 9 partendo dal versante di Buti, si svolgerà, a cura del personal trainer Lorenzo Maio (in foto), una full immersion per apprendere le tecniche di base del "nordic walking". Questa disciplina, chiamata anche ‘camminata con bastoni’, è un’attività fisica e sportiva che utilizza bastoncini simili a quelli utilizzati nello sci di fondo ma appositamente concepiti per le scalate montane. Questa attività, originaria della Finlandia, è un esercizio fisico completo che coinvolge non solo le gambe ma anche la parte superiore del corpo, grazie all’uso dei bastoni. Il corso è gratuito ed è completamente outdoor con il 90% di pratica e il 10% di teoria. Il corso fornirà anche i bastoni da usare per la scalata e offrirà la possibilità di ripetere gratuitamente il corso anche per eventi successivi. A fine corso verrà anche fornito un certificato di partecipazione ai presenti. Per saperne di più sulle modalità del corso e il calendario è attivo il sito ufficiale del personal trainer Lorenzo Maio, che fornisce anche il numero di telefono (3391999121).

Ma quali sono i benefici di questa disciplina? "Maggiore coinvolgimento muscolare - scrive Maio nell’illustrare il progetto -. L’uso dei bastoni permette di attivare anche i muscoli delle braccia, delle spalle, del petto e della schiena. Inoltre è possibile migliorare la propria postura. Il nordic walking aiuta a mantenere una postura eretta, riducendo tensioni su schiena e spalle. Vi è poi un aumento del consumo calorico poiché rispetto alla camminata normale, questa disciplina può aumentare il consumo energetico del 20-46%. Infine la riduzione dello stress sulle articolazioni perché l’uso dei bastoni riduce il carico su ginocchia e altre articolazioni, rendendolo adatto anche a persone con problemi articolari. In più - conclude Maio - Un’ottima attività aerobica, migliora la salute del cuore e la circolazione sanguigna". Il nordic walking può essere praticato ovunque, da parchi urbani a sentieri di montagna, rendendolo un’attività versatile e accessibile per persone di tutte le età e livelli di fitness. Un’attività perfetta per tenersi in forma e per respirare aria fresca dopo Ferragosto". In Italia la camminata nordica, arrivata nel 2003, non è ancora molto diffusa e si stima qualche decina di migliaia di praticanti.

Michele Bufalino