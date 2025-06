Camilla Rutinelli nuova campionessa italiana. Trionfo a Tortona con Giacomo Capanna

La sedicenne pisana, Camilla Rutinelli, è la nuova campionessa italiana a coppie (insieme al livornese Giacomo Capanna), nei Mounted Games, disciplina ancora poco conosciuta in Italia che insegna valori che vanno ben oltre la vittoria: rispetto, pazienza, dedizione e amicizia. E proprio questi elementi caratterizzano la storia di Camilla, fatta di crescita, sfide e traguardi, ma soprattutto di persone che hanno creduto in lei e l’hanno aiutata a raggiungere un suo sogno. La giovane pisana ha scoperto il mondo dell’equitazione a 7 anni presso il Centro Equestre Country Club Campalto, dove Letizia Siciliati e Silvia Grande le hanno insegnato le basi dell’equitazione e il rispetto per i cavalli, crescendo in un gruppo splendido di amicizie che hanno contribuito alla sua formazione.

A 11 anni, con il desiderio di raggiungere un livello competitivo nei Mounted Games, Camilla ha scelto di affidarsi a Filippo Chiarenza del Centro Ippico Ranch Vallelunga. La vittoria è arrivata a Tortona (Alessandria) dove Camilla e Giacomo hanno celebrato un percorso condiviso fatto di sacrifici, passione e legami che vanno oltre la competizione.